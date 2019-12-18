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§ NG.kz
Житикаринца, который спасал на городском пруду тонущих детей, наградили медалью
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37550
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.12.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медаль "За спасение утопающих" вручили сегодня, 18 декабря, 65-летнему жителю Житикары Аждару ИСПАНОВУ. Ему удалось добраться тонущих детей, которые провалились под лед 10 ноября.
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§ abaika95
Re: Житикаринца, который спасал на городском пруду тонущих...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2227
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в календарь НГ бы его как героя года и в итоги года в номинацию "подвиг года"
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