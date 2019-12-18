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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.12.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Коллекционер просто. Трофеи


Да-да! Он коллекционирует наши аватарки. Время от времени открывает свой профиль и любуется ими, как истинный коллекционер своими приобретениями. Да, ВиктОр? :-) :-) ;-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18137
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да, ВиктОр?

Да, мне твоя - нравится... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6501
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
таноми52: Да, ВиктОр? Да, мне твоя - нравится...


ну что вы, на публику.
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1412
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.12.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что вы, на публику.


А что такого? Комплиментарные отношения. Мы уже перешли на "ты" :-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18137
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что вы, на публику.

Цитата:
таноми52:
Мы уже перешли на "ты

Да и уже давно.
Таноми, я же был твоим Первым другом.
Не так ли?... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4568
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.12.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Комплиментарные отношения.

Вам не хватает их от свого друга?
Странно,говорили чё на руках носит,пучеглазки целует.
Опять нафантазировали,после просмотра дорам :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6501
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
я же был твоим Первым другом. Не так ли?.

К чему эти интимные подробности.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18137
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
К чему эти интимные подробности.

А к чему эта - зависть? Алексо?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6501
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты про что?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18137
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.12.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты про что?

Про то, что нет у тебя,
ни одного друга... :lol: :oops:
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Страница 205 из 205«1...203204205
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