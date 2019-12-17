Серый волк Re: «В целях безопасности» - в Уральске от жителей оградили... #6





(Пользователи) Сообщений: 10959

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 02:12 Маразм крепчал...



Осень плохо, что унылые дворнеги за забором под конвоем скучают.

Не дотумкали ещё в нурлыкунии им пестню сбацать.

Боевую дворницко-полицейскую учитывая их новый симбиоз и слияние в экстазе.



Надо помогать, а то зачахнут, как саженцы утырочного акимата.





И так парковый марш полисяеметунов:



Маразм крепчал и метлы наши быстры,

И наши парки круглый год грязны

В строю с метлой идейно ономасты —

И полицаи доблестью полны!



Припев

Гремя метлой, сверкая блеском стали

Пойдем на мусор в яростный поход,

Когда пошлёт нам клич аким ближайший,

Нас с оцепленьем в бой нас поведёт!



