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§ NG.kz
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37545
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.12.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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§ alex_60
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Английские учеННые.
Больше добавить нечего.
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§ Сабыр
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, самый лучший и чистый напиток это водка. Всё то изобилие имп напитков,которые мы сегодня наблюдаем на прилавках,сделаны в Польше или зтб) Ну не может амер виски стоить у нас 15$))
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§ Козлов я
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 632
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.12.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3326
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.12.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 Однако единственный способ не перепить, по словам Сосабовски, — это не пить вообще какой скверный товарищ, а по мне самогон двойного перегона, затем положить дубовую кору аптечную и грецких орехов, разумеется измельчить, на второй день начнет окрашиваться, а через неделю самое хорошее напиток, с наступающим!
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купили сегодня Шампанское Советское, полусладкое.шапку на него надели
Пусть радует глаз до Нового Года .

[Исправлено: alex_60, 17.12.2019 - 14:50]
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§ Гога
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Гога


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Сообщений: 1794
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.12.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сайлау курманов---Да уж , согласен с вами! А тут и ча-ча местная хороша .
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§ Козлов я
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 632
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.12.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Козлов я, 17.12.2019 - 16:48]
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§ Coopidon
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Coopidon


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Сообщений: 414
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 17.12.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ученый отметил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой



:-o
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§ elektron
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4147
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.12.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да с водой однако не здоровая тенденция, пивом лучше разбавлять 🤣😂
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§ elektron
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4147
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.12.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точнее чередовать!
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Точнее чередовать!

С чем?
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§ elektron
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4147
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.12.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну пиво, с чем покрепче, что покрепче с пивом👍😃только не с водой. 8-)
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну пиво, с чем покрепче,

Что покрепче, да, лучше пивом запивать, а потом в бассейн.
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§ Гога
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1794
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.12.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я тут трохи коньячка местного - за покупку домика принял .С августа могу фотки скидывать с урожая.НАДО ли - интересно кому ??
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