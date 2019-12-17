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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 204 из 204«1...202203204
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.12.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
сухари пора сушить

Вот, сейчас, попробую на Тостере -

насушить.Но наверное мало-будет... :lol: :oops: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6488
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты фотки жрёшь без закуски?
Хоть запивай чем то.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.12.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Хоть запивай чем то.

Счас, МИЛХовский кефир,
может где куплю... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6488
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил аварийную посадку «на грунт» в Астраханской области из-за отказавшего двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Лайнер выполнял плановый полет без боекомплекта. В ведомстве отметили, что «благодаря грамотным действиям» пилотов удалось отвести самолет от населенного пункта и успешно приземлить.////
Деревне место повезло.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.12.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Деревне место повезло.

Да,хорошо, что я из дома - уезжал... :lol: :-o
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4566
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.12.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Икру ложками - кушать...

Чёт прочесть не могу
Икра чья?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.12.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Икра чья?

Осётра... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4566
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.12.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколь стоит?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18130
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.12.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сколь стоит?

100 гр., стоит 51 Евро... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 17.12.2019 - 21:26]
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4610
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос Дракону. В одной из щекотливых тем появился номерной персонаж like75, отметился единственным сообщением и все бы хорошо, но он сразу же у вас в друзьях оказался. И это не первый случай. В запущеное дружелюбие на последней стадии я не особо верю, да и в прошлый раз на тот же вопрос вы не ответили. Так что же это на самом деле? ;-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4146
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.12.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не стоит, даже обсуждения. Коллекционер просто. Трофеи😁😆
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§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4610
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не стоит, даже обсуждения. Коллекционер просто. Трофеи

В прошлый раз я тоже узнал много веселых версий, но не от дракона ;-)
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Ответить Новый топик
Страница 204 из 204«1...202203204
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