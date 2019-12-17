сайлау курманов Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3326

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:46 Однако единственный способ не перепить, по словам Сосабовски, — это не пить вообще какой скверный товарищ, а по мне самогон двойного перегона, затем положить дубовую кору аптечную и грецких орехов, разумеется измельчить, на второй день начнет окрашиваться, а через неделю самое хорошее напиток, с наступающим!