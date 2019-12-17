maxsaf Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3055





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4610

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:24 Вопрос Дракону. В одной из щекотливых тем появился номерной персонаж like75, отметился единственным сообщением и все бы хорошо, но он сразу же у вас в друзьях оказался. И это не первый случай. В запущеное дружелюбие на последней стадии я не особо верю, да и в прошлый раз на тот же вопрос вы не ответили. Так что же это на самом деле?