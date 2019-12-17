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§ NG.kz
Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо обратилась к Токаеву
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37545
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.12.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как глава зоозащитного фонда предлагает провести обучение занимающихся отловом людей, чтобы стерилизация, чипирование животных и новые подходы заменили "варварскую политику"

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§ Vit
Re: Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8696
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.12.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переживают за наших собачек французы. Кнб, звоночек, вам не кажется?
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§ Victor Yang
Re: Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12281
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.12.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бриджит уже не торт...
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§ Гога
Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо обратилась к Токаеву
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.12.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Victor Yang
---Зато без силикона. Нам бы так в 85 выглядеть , если доживем.
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§ таноми52
Re: Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1408
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.12.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы и в самом деле не попробовать - тратить средства не на уничтожение бездомных животных, а на их стерилизацию? Одновременно, наказывать тех хозяев, которые держат своих дворовых собак без привязи, тем самым давая им возможность бесконтрольно размножаться
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§ Vit
Re: Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8696
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.12.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Вот вы женщины интересные такие. Вы хотели бы что б вашего любимого мужчину кастрировали. Вот и собачки не хотят. Нас бог придумал что б мы плодились. В смысле сексом занимались.
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§ Victor Yang
Животных в Казахстане сжигают живьем": Брижит Бардо обратилась к Токаеву
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12281
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.12.19 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А почему бы и в самом деле не попробовать - тратить средства не на уничтожение бездомных животных, а на их стерилизацию?

Думаю, что это будет значительно дороже.
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