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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12281
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.12.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
де форумчане ??Ау?? Или праздник все всё ещё празднуют?

Так выходной же - некогда людям по форумам и соц.сетям сидеть - они делом заняты. ;-)
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1408
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.12.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Или праздник все всё ещё празднуют?


Всё, отпраздновались, надо и меру знать.
И на форум пора заглянуть: вдруг те форумчане, у которых нет праздника, тут какую-нибудь ошеломительную дискуссию затеяли:-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18128
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.12.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
они делом заняты.

Одни - отсыпаются, другие - похмеляются.
Для этого им сегодня две статьи выложили,
Первая - Учёного, про похмелье,
вторая - чем похмеляться.
Костанайским кефиром... :lol: :oops:
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 17.12.19 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
5525,по акции 1795

не путаете? Скидка почти 70% - у нас нереально на нормальный продукт, не в Канаде живем... Заглянул в каталог - Обкомовская лососевая, 140 г., регулярная цена 5555 тнг., со скидкой - 3829 тнг. -30% - это более реально для нас.
Small
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
не путаете

Вот перед глазами. Проспект.
5525 зачёркнуто, 1795 новая.
60 грамм.
Даже сегодня посмотрел на кар сол,
Для сравнения,
2200 не запомнил точно.
Сравниваем обкомовскую икру лососевую.
Наверное опечатка в цене начальной.

[Исправлено: alex_60, 17.12.2019 - 16:34]
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.12.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Yorik
---Просрочка , наверное??
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Просрочка , наверное??
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 17.12.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Просрочка , наверное

Ну что Вы, мы же не Германии живем :-) ;-)
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 17.12.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
5525 зачёркнуто, 1795 новая. 60 грамм.

Странно.
Кто-то где-то что-то перепутал видимо...
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6487
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Просрочка , наверное??

На нюх определили.
Дракон вон по факту приходит,
Мне просрочки на десять евро.
И живёт неделю.
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Ответить Новый топик
Страница 473 из 473«1...471472473
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