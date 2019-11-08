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≡ Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37545
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На странице «НГ» в Instagram опубликовали пост о костанайце, который выиграл у знатоков в программе «Что? Где? Когда?» из-за того, что те не смогли ответить на его вопрос. Земляк - красавчик, а вот ведущий, как обычно, прочитал название нашего города через А. Ну, они все так делают, правда? И приезжие звезды, и дикторы российского ТВ...
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§ Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 08.11.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Я теперь не возьму никогда эту продукцию!!! Всё! Она для меня умерла


Упс :lol: А вот это уже серьезно :lol: :lol:
Над БС нависла угроза банкротства ;-)
Серый, жги еще, ты такой прикольный :-)
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§ Yorik
Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 838
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 17.12.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увидел информацию - вспомнил про это обсуждение)
Баян Сулу начинает поставки в сеть Пятерочка (одна из крупнейших в РФ).
Серомордый, не расстраивайся :-)
Баян Сулу и Пятерочка
Профайл
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