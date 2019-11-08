NG.kz Спор о «Кастанае» и «кастанайцах»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:24 На странице «НГ» в Instagram опубликовали пост о костанайце, который выиграл у знатоков в программе «Что? Где? Когда?» из-за того, что те не смогли ответить на его вопрос. Земляк - красавчик, а вот ведущий, как обычно, прочитал название нашего города через А. Ну, они все так делают, правда? И приезжие звезды, и дикторы российского ТВ...

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