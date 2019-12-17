Цитата: Гога:

Или праздник все всё ещё празднуют?



Всё, отпраздновались, надо и меру знать.

И на форум пора заглянуть: вдруг те форумчане, у которых нет праздника, тут какую-нибудь ошеломительную дискуссию затеяли