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§ NG.kz
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.12.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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§ alex_60
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Английские учеННые.
Больше добавить нечего.
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§ Сабыр
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Сабыр


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Сообщений: 282
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, самый лучший и чистый напиток это водка. Всё то изобилие имп напитков,которые мы сегодня наблюдаем на прилавках,сделаны в Польше или зтб) Ну не может амер виски стоить у нас 15$))
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