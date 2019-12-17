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≡ «В целях безопасности» - в Уральске от жителей оградили центральную площадь, акимат и здание филиала "Нур-Отана"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«В целях безопасности» - в Уральске от жителей оградили центральную площадь, акимат и здание филиала "Нур-Отана"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.12.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16-го декабря площадь им. Абая в Уральске с раннего утра огородили стальными заборами. Территория площади была полна полицейских, повсюду ходили сотрудники акимата. Корреспонденты "Уральской недели" выясняли, с чем связаны такие приготовления.
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§ alex_60
Re: «В целях безопасности» - в Уральске от жителей оградили...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже "праздник " 16 декабря, с задержаниями,
стальными заборами на парках и площадях станет
началом конца.
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§ Гога
Re: «В целях безопасности» - в Уральске от жителей оградили...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1785
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.12.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже дорожные знаки установили неправильно (на последнем фото).
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* drakon
«В целях безопасности» - в Уральске от жителей оградили центральную площадь, акимат и здание филиала "Нур-Отана"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18121
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.12.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
началом конца.

Алекс, просто нужно ввести, новый Праздник.
Национальный Праздни, уборки Площадей.
Можно 14 - 15 декабря... :lol: :oops:
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§ alex_60
«В целях безопасности» - в Уральске от жителей оградили центральную площадь, акимат и здание филиала "Нур-Отана"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6482
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Можно 14 - 15 декабря..

Тогда выходных будет шесть дней подряд.
Проще весь декабрь объявить днем очистки.
Со стальными заборами. Чтобы никто не мусорил.но кронобандиты будут против.
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