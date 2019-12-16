Цитата: Козлов я:

Понты в КЗ превыше всего, даже если ты всю жизнь питаешься бич-пакетами.

А, так.да, Это заразная болезнь.

Вон Дракон уже двадцать лет, а все понты гонит. Ест бич пакеты.