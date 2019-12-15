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≡ Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37544
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы время от времени поднимают вопрос о возвращении Южной столицы прежнего названия – Алма-Ата. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.
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§ maxsaf
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4608
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Coopidon
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.12.19 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Советник Главы государства Ерлан Карин сообщил, что думает по поводу переименования Алматы Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Олжас Сулейменов давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необxодимо сконцентрироваться на более актуальныx задачаx развития Алматы, о чем он убедительно говорил на заседании актива города 29 октября текущего года", - написал советник Президента на своем Telegram-канале. "Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города", - добавил Карин.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chto-dumaet-tokaev-o-pereimenovanii-almatyi-386600/
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Рс Цитата:
abaika95:
наши любители "ни копейки из бюджета" вспомнят свои принципы? Или языки в......засунут)

Выдыхай, бобер, выдыхай!
:-o
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§ юля елиссева
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1475
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 17.12.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кустанай однозначно должен быть Кустанаем!
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