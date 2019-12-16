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≡ Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парк Победы сегодня, 16 декабря, с утра оцепили полицейские. Патрульных выставили возле каждого входа и выхода. Горожан в парк не пускали. Внутри работали спецтехника и рабочие ТОО "АБЗ+" и ТОО "Таза жол".
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§ Серый волк
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10956
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 22:19
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10956
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 22:24
Комментарий удален модератором.
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§ Coopidon
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.12.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тарасова в номинацию ,,чистюля года"
Подкатегория ,,клиним, пилим, клиним"
Или нет. ,,Чистота-залог здоровья''

:-o
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§ Coopidon
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.12.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Шутите?

При прежнем прижиме, на 7 ноября, пляски, песни...
Да здравствует Коммунистическая Партия...
Ура! Ура! Ура!
Да здравствует Советский Народ...
Ура! Ура! Ура!
Сейчас на Новруз, опять же ярманка. Баурсаки бесплатно раздают.
Аким ходит, народ приветствует.
А здесь как?
Я думаю, Аким тоже хотел походить. Приехал, а там Тарасов, не успел убраться.
Думаю, Аким был очень недоволен...
Ох и получит Тарасов...за нерасторопность свою.
Этож ...
Рс я когда шучу, смайлики ставлю.
:-o
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§ maxsaf
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4608
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Рс я когда шучу, смайлики ставлю.

Я все пойму, песни, пляски, чебуреки с шашлыком, праздник же. Но палатки... Вы на что намекаете? :lol:
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§ Гога
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1783
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.12.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Серый волк
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10956
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 22:58
Комментарий удален модератором.
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§ таноми52
Re: Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1406
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.12.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf


Макс, а вы там в своём далеке какие-нибудь праздники своей Родины отмечаете?
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§ maxsaf
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4608
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Да. 9 мая. Все собираемся в парке. Историк наш рассказывает детям да и взрослым тоже каждый раз о страшных событиях того времени. Играет музыка фронтовая фоном. Фотографии родных висят на стенах, у кого что сохранилось. Потом физкульт минутка в стиле НВП. Кидаем бутылки с песком, например. Ну и делимся своей едой друг с другом, и очень по-тихому - 100 грамм в память о тех, кто жизнь отдал за нас.
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§ maxsaf
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4608
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Никакую уборку внеплановую из-за нас не начинают )) , все работы такого плана обычно к 8 утра уже сделаны, все чистенько))
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§ maxsaf
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4608
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Еще мы 23 февраля отмечаем и 8 марта, обычно в узком кругу друзей, иногда обьединяем оба праздника в один. Время от времени отмечаем широким кругом 100-150 чел.))
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§ maxsaf
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4608
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Еще Новый Год отмечаем, кроме нас тут это особо никто и не делает. Очень широко отмечаем, я бы сказал грандиозно :lol:

[Исправлено: maxsaf, 16.12.2019 - 23:38]
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§ Серый волк
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10956
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.12.19 - 00:19
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