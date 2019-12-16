maxsaf Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае #53





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4608

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:14 Цитата: таноми52:



Да. 9 мая. Все собираемся в парке. Историк наш рассказывает детям да и взрослым тоже каждый раз о страшных событиях того времени. Играет музыка фронтовая фоном. Фотографии родных висят на стенах, у кого что сохранилось. Потом физкульт минутка в стиле НВП. Кидаем бутылки с песком, например. Ну и делимся своей едой друг с другом, и очень по-тихому - 100 грамм в память о тех, кто жизнь отдал за нас.