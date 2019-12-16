/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парк Победы сегодня, 16 декабря, с утра оцепили полицейские. Патрульных выставили возле каждого входа и выхода. Горожан в парк не пускали. Внутри работали спецтехника и рабочие ТОО "АБЗ+" и ТОО "Таза жол".
Читать новость

§ Серый волк
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10954
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 22:19
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Серый волк
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10954
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 22:24
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Coopidon
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.12.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тарасова в номинацию ,,чистюля года"
Подкатегория ,,клиним, пилим, клиним"
Или нет. ,,Чистота-залог здоровья''

:-o
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Coopidon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 135
Пользователей: 2
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх