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yudjin:
аким города-агроном по образованию в паре с акимом области под присмотром учителей сажали деревья в полипропиленовых мешках... которые по указанию экологов на следующий день выдёргивали и сажали снова без мешков... смех, да и только.
Гы!!!!!!!
Я под столом.....
Кто бы рассказал, что такое возможно... ни в жиссссть бы не поверил...
Очень даже можно открыть инновационное предприятие с учетом этой акиматской деятельности.
Читая про деятельность акимов куча людей регулярно и совершенно гарантированно под стол съезжает!
Причём ничего с этим поделать не может!
Ну реально сммммееееешшшшшноооо до сизых чёртиков
То с Большевички чудесатейшие новости про одну знаменитую куртку, то с мельниицы бесов, то улицы ̶т̶е̶н̶и̶с̶т̶ы̶е̶ пенькастые с пеньками всех сортов...
А то как учудят чего-нибудь, хоть стой, хоть падай!
А под столом монитора нееееет! Совсем нет!
Нуно чтоб производительность труда и отдыха не прерывалась организовать производство подстольных мониторов!!!
Очень - очень удобная и нужная вещь!
И жить сразу станет лучше и веселее!