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§ Серый волк
Итоги года - мнение читателей
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10954
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 13:20
Комментарий удален модератором.
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§ Vit
Итоги года - мнение читателей
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8692
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.12.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итог года печален. Ещё больше людей стали покидать родину. Цены по отношению к зп стали ускоряется. Пилить, отрезать,откатывать, воровать стали ещё сильней, усердней и извращеней. Свободы слова стало меньше- НГ и др тому пример. Воздуха в городе стало меньше-освоение бюджета по экологии, тоже пример. Будущее стало ещё более расплывчатым, не знаешь уже чему детей учить - воровать или трудится. Какой язык из 4-х учить, тоже непонятно. Даже и вспомнить хорошее трудно что в этом году сделало государство для каждого гражданина лично.

[Исправлено: Vit, 14.12.2019 - 16:15]
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§ yudjin
Итоги года - мнение читателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Даже и вспомнить хорошее трудно что в этом году сделало государство для каждого гражданина лично.

ну как же... погасило кредиты, тем кто порой бездумно их набрал...
и погасило за счёт бюджета, а значит всех работающих... поэтому и ты, и я работали на погашение долгов того дяди... В номинацию "ЩЕДРОСТЬ ГОДА".
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§ Козлов я
Итоги года - мнение читателей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.12.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Итоги года - мнение читателей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4603
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разгон митинга в детском саду - в какую номинацию? Учитель года? :lol:
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§ yudjin
Итоги года - мнение читателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Копаясь в снимках для Ветки о ветках вспомнил про случай для номинации Шутка (Анекдот, Прокол) года...
Урок экологической безграмотности в новой школе!...
это когда аким города-агроном по образованию в паре с акимом области под присмотром учителей сажали деревья в полипропиленовых мешках... которые по указанию экологов на следующий день выдёргивали и сажали снова без мешков... смех, да и только...







..и эти люди будут говорить о кронировании...
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§ Серый волк
Итоги года - мнение читателей
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10954
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.12.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
аким города-агроном по образованию в паре с акимом области под присмотром учителей сажали деревья в полипропиленовых мешках... которые по указанию экологов на следующий день выдёргивали и сажали снова без мешков... смех, да и только.

Гы!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Я под столом..... :lol: :lol: :lol:
Кто бы рассказал, что такое возможно... ни в жиссссть бы не поверил... :oops:

Очень даже можно открыть инновационное предприятие с учетом этой акиматской деятельности.

Читая про деятельность акимов куча людей регулярно и совершенно гарантированно под стол съезжает!
:lol: :lol: :lol:
Причём ничего с этим поделать не может!
:lol: :lol: :lol:
Ну реально сммммееееешшшшшноооо до сизых чёртиков :lol: :lol:

То с Большевички чудесатейшие новости про одну знаменитую куртку, то с мельниицы бесов, то улицы ̶т̶е̶н̶и̶с̶т̶ы̶е̶ пенькастые с пеньками всех сортов... :-)
А то как учудят чего-нибудь, хоть стой, хоть падай! :-)

А под столом монитора нееееет! Совсем нет! :lol:

Нуно чтоб производительность труда и отдыха не прерывалась организовать производство подстольных мониторов!!!

Очень - очень удобная и нужная вещь!
:lol: :lol:
И жить сразу станет лучше и веселее! :lol: :lol:
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* drakon
Итоги года - мнение читателей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18120
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.12.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
организовать производство подстольных мониторов!!!

Да, на телевизорной фабрике,
в КОстанае... :oops:
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§ Сталкер
Итоги года - мнение читателей
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 16.12.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провал года - сельский акимат ушёл в отрицание факта принудительной подписки в школе, так как сам адрес, с которого изначально рассылалась разнарядка, и который они же указывают в официальных реквизитах акимата, вообще не их, а чей-то личный... Тут провалились так провалились))))

Абсурд года - судилище между отделом строительства и подрядчиком по реставрации арки в г.Костанае. И такие же абсурдные решения судов по этому спору.

Для Рудного самым заметным печальным событием уходящего года стало прощание с Сергеем Петренко. Это просто потеря гражданского общества...

Можно ещё такие номинации: Прорыв года, Возрождение года, Бизнесмен года, Надежда года... В последней или предпоследней номинации - отметить ТОО "Надежда-С" (её где-нибудь отметить бы надо, благодаря принципиальности руководства постоянно вскрываются скандалы и они же в ряде случаев просто не допускаются, может не допускаются не только скандалы но и другое).

С блюдом года - "Лапша Архимеда" - посмеялся от души! :lol: :lol:
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то итоги не очень.
В прошлом году хоть
Один прибавление дал.
В этом тихо.
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