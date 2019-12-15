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§ NG.kz
В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не охранял уличный туалет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Туркестана полиция задержали учителя средней школы за то, что он не охранял уличный туалет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ Козлов я
Re: В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.12.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* drakon
Re: В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18120
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, по какой статье УК,
его обвинять - будут... :lol: :-o
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§ Гога
В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не охранял уличный туалет
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил один государственный деятель - был бы человек , а статья найдется.
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§ Серый волк
Re: В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не...
Серый волк


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Сообщений: 10954
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.12.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно, по какой статье УК, его обвинять - будут... :lol: :-o

Какое дикое непонимание!
Там же в туалете производится главная отечественная продукция! (если не считать бесполезных ископаемых отданных иностранцам).

Подрыв производств. Дикая неуважамба к государству.

Вы просто в Германии отстали от жизни и давно их настоящих туалетов не видели!

Вот! Шедевр!! настоящий шедевр снятый мной под Актюбинском!

Посмотрите как он монументально возвышается на куче в цвете гос флага!




Какие поистине монументальные буквы ЭМ и ЖО! :lol:

И один глобальный вход, символизирующий один единый путь в будущее!
:lol: :lol:

Пока искал этот актюбинский туалет-шедевр, случано нашел ещё одну актюбинскую туалетную тему!
https://express-k.kz/news/na_mestakh/aktyubinskogo_chinovnika_zastukali_vozle_tualeta_za_nepotrebnym_zanyatiem-141440
Ну прямо не область, а кладезь мудрости и полезности!
:lol:
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§ Матвей Запупыркин
Re: В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не...
Матвей Запупыркин


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Сообщений: 172
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 16.12.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
капец капецкий :-o :-( как ?? есть закон..инструкции и прочие нормативные акты, что учитель должен охранять туалеты ?? учителя дают образование...медики
заботятся о здоровье граждан.. у МЧС свои обязанности...полицейские по долгу службы своей...должны обеспечивать правопорядок и безопасность граждан...так причем здесь учитель??? может дело совсем в других ответственных лицах...которым государство платит за оное ... :-x
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