Серый волк Re: В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не... #4





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 21:59 Цитата: drakon:

Интересно, по какой статье УК, его обвинять - будут... Интересно, по какой статье УК, его обвинять - будут...

Какое дикое непонимание!

Там же в туалете производится главная отечественная продукция! (если не считать бесполезных ископаемых отданных иностранцам).



Подрыв производств. Дикая неуважамба к государству.



Вы просто в Германии отстали от жизни и давно их настоящих туалетов не видели!



Вот! Шедевр!! настоящий шедевр снятый мной под Актюбинском!



Посмотрите как он монументально возвышается на куче в цвете гос флага!









Какие поистине монументальные буквы ЭМ и ЖО!



И один глобальный вход, символизирующий один единый путь в будущее!





Пока искал этот актюбинский туалет-шедевр, случано нашел ещё одну актюбинскую туалетную тему!

https://express-k.kz/news/na_mestakh/aktyubinskogo_chinovnika_zastukali_vozle_tualeta_za_nepotrebnym_zanyatiem-141440

Ну прямо не область, а кладезь мудрости и полезности!

