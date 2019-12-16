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≡ Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37542
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парк Победы сегодня, 16 декабря, с утра оцепили полицейские. Патрульных выставили возле каждого входа и выхода. Горожан в парк не пускали. Внутри работали спецтехника и рабочие ТОО "АБЗ+" и ТОО "Таза жол".
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§ like75
Re: Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк...
like75


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 06.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот раздули так раздули, может там и вправду убирали... убирают не нравится, не убирают тоже... ну и потом я ни сном ни духом про митинги. Откуда инфа вообще )
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§ Серый волк
Re: Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк...
Серый волк


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Сообщений: 10954
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть и один положительный момент. :-)
Пока происходило это мероприятие клинического маразма местные вороватые чинуши не смогли украсть на улицах ни одно дерево! :-)

Все способные пилить, под охраной чтоб не сбежали, изображали дворников. :lol:


Есть в этом что-то интересное! :-)

Хоть один день в году этих омерзительных и зачуханных воров городских деревьев держали на принудительных работах и с вооруженным конвоем. :lol: :lol:

https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=39235&forumid=2
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§ Coopidon
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.12.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю здесь уборщиком, да и акимату минус бооольшой!
Праздник, народ должен ощущать, праздновать. Палатки всякие, беляши, пирожки, баурсаки присутствовать.
А они, не успели чтоли?
Взять, например, должно идти важное заседание акимата, а в зале красят белят, моют чистят.
А тут, не заседание, здесь Государственный Праздник...
Здесь чем то попахивает...
:-o
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§ Гога
Re: Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк...
Гога


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Сообщений: 1782
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.12.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой молодец **оказавшийся на месте событий руководитель отдела ЖКХ**!! И , кстати , дворникам оплата будет двойная ?? Праздник ведь .
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§ 3DO
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
3DO


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Сообщений: 1997
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 16.12.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "ну и потом я ни сном ни духом"
Настолько, что аж решил(а) зарегистрироваться, ради выражения единственной мысли к "проходной" и "раздутой" статье, что ли?
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§ Coopidon
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 16.12.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так, привлекать полицию для обеспечения безопасности, дело хорошее и нужное.
Едет например трактор, тротуар подметает. А впереди и сзади патрульки с мигалками. Прохожих предупреждают. Мол, посторонись, здесь уборка идёт.
И безопасно, тоже.
Только хватит ли на всех тракторов патрулек?
Не будет же в самом деле пешком бежать перед и после трактора...
8-)
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§ Серый волк
Re: Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк...
Серый волк


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Сообщений: 10954
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем не знаю чего там хотел этот Мухтар какой-то там Аблязов, но сразу видно это самый правильный перец, который при правильном примененении сможет остановить вырубание города жуликантропами до состояния пустыни и попутно ещё и очищать его регулярно от снега, пыли, гор мусора и даже от луж наверное.

Вся техническая математика необходимого предельно проста, как ники у пронумерованных упырей на форуме.

Нуно чтоб этот перец строго по расписанию именно раз в три дня (всего-то десять раз в месяц) закидывал намерение выйти в парк или на самые грязные жуликами никогда не убираемые улицы города. :lol: :lol:

И всё дело будет в шляпе!

Один день уже получилось!
Придуркам привлечённым вылизывать парки и улицы после внепланового ударного труда не в свою смену придется давать два отгула.
Следовательно пилить и воровать деревья в городе они точно не смогут так как вынуждены будут отдыхать в отгулах
:-)
Да и город станет вместо запущенного и неубираемого состояния, что зимой вдвойне важно, очень заметно чище от постоянного вылизывания.

Это дополнительно очень большой большой плюс.
:lol: :lol:

Не знаю кто этот Мухтар, но если у него получится, то ему по крайней мере памятник поставить нуно за спасение города от дикарей-рубильщиков.
:lol:


Ну и переписать стихотворение, сделать ремэйк про Пластилиновую ворону на нового века.

Одну простую сказку, а может, и не сказку,
А может, не простую хотим вам рассказать...
:lol: :lol:
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§ maxsaf
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4603
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
like75:
может там и вправду убирали

Специально зарегались, чтобы эту ценную мысль довести до форумчан? :lol:
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§ maxsaf
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4603
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Там Лавров про организаторов уборки высказался, или про тех, кто тут сейчас топит, что это просто уборка снега?
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* drakon
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18120
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.12.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Палатки всякие, беляши, пирожки, баурсаки присутствовать. А они, не успели чтоли?

Да, должны были - быть. Но не успели нажарить.
Голодными остались - спецназовцы... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4603
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Палатки всякие

Шутите? :lol:
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§ Козлов я
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 627
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.12.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Там Лавров про организаторов уборки высказался, или про тех, кто тут сейчас топит, что это просто уборка снега?

Вообщето, это было про организаторов... Но в свете концепции уборки снега такой мудрый человек этими ёмкими словами мог охарактеризовать всех. ;-)
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§ alex_60
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Пока происходило это мероприятие клинического маразма

У претендента на звание идиот года..
Клиника. Маразма.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 22:09]
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§ Серый волк
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10954
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 22:07
Комментарий проходит проверку.
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* drakon
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18120
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.12.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
мудрый человек этими ёмкими словами мог охарактеризовать всех.

Дебилы, кажись - сказал... :lol: :oops:
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