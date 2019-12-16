Серый волк Re: Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк... #36





(Пользователи) Сообщений: 10954

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 21:37 Совсем не знаю чего там хотел этот Мухтар какой-то там Аблязов, но сразу видно это самый правильный перец, который при правильном примененении сможет остановить вырубание города жуликантропами до состояния пустыни и попутно ещё и очищать его регулярно от снега, пыли, гор мусора и даже от луж наверное.



Вся техническая математика необходимого предельно проста, как ники у пронумерованных упырей на форуме.



Нуно чтоб этот перец строго по расписанию именно раз в три дня (всего-то десять раз в месяц) закидывал намерение выйти в парк или на самые грязные жуликами никогда не убираемые улицы города.



И всё дело будет в шляпе!



Один день уже получилось!

Придуркам привлечённым вылизывать парки и улицы после внепланового ударного труда не в свою смену придется давать два отгула.

Следовательно пилить и воровать деревья в городе они точно не смогут так как вынуждены будут отдыхать в отгулах



Да и город станет вместо запущенного и неубираемого состояния, что зимой вдвойне важно, очень заметно чище от постоянного вылизывания.



Это дополнительно очень большой большой плюс.





Не знаю кто этот Мухтар, но если у него получится, то ему по крайней мере памятник поставить нуно за спасение города от дикарей-рубильщиков.







Ну и переписать стихотворение, сделать ремэйк про Пластилиновую ворону на нового века.



Одну простую сказку, а может, и не сказку,

А может, не простую хотим вам рассказать...

