alex_60 Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6474

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:13 Цитата: андрей 117:

.а то как в европе хотим, утром иду на работу и вижу сожженные машины после вчерашнего митинга.



да никто этого не хочет.это понятно.

но почему из -за 10--500 националистов и аблязовских должна страдать вся страна?

изолируйте, посадите в тюрьму,на то она и власть, заранее.

это же их работа.

но чтобы простые люди могли сходить в парк, на площадь,

ходить по улицам.тем более в праздник.