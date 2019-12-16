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≡ Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парк Победы сегодня, 16 декабря, с утра оцепили полицейские. Патрульных выставили возле каждого входа и выхода. Горожан в парк не пускали. Внутри работали спецтехника и рабочие ТОО "АБЗ+" и ТОО "Таза жол".
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§ abaika95
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И другое интересно у нас сейчас уборка улиц такое важное событие, на целую статью?)
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§ alex_60
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
разбушевался

Ничего подобного, обсуждаю новости.
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§ alex_60
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
такое важное событие

Тебе не важно, зачем влез?
Проходите мимо.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 18:54]
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§ abaika95
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Тебе важно, зачем влез?Проходите мимо.//




Вот влез поинтересоваться)

Новости обсуждаю а что?)
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§ alex_60
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Новости обсуждаю а

Где твоё обсуждение?
В упор не вижу.
У тебя только осуждение, зачем такая статья.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 19:00]
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§ андрей 117
Re: Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 16.12.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не поддерживаю власть 100 пр .но может это к лучшему.а то как в европе хотим, утром иду на работу и вижу сожженные машины после вчерашнего митинга.
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§ андрей 117
Re: Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 51
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 16.12.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не поддерживаю власть 100 пр .но может это к лучшему.а то как в европе хотим, утром иду на работу и вижу сожженные машины после вчерашнего митинга.
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§ abaika95
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2223
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У тебя только осуждение, зачем такая статья.//





Алекс не буяньте)

Где осуждение?)

Одни вопросы)

Или интересоваться у нас сродни осуждению?)
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§ alex_60
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
.а то как в европе хотим, утром иду на работу и вижу сожженные машины после вчерашнего митинга.


да никто этого не хочет.это понятно.
но почему из -за 10--500 националистов и аблязовских должна страдать вся страна?
изолируйте, посадите в тюрьму,на то она и власть, заранее.
это же их работа.
но чтобы простые люди могли сходить в парк, на площадь,
ходить по улицам.тем более в праздник.
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§ alex_60
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ладно, пошел книжку читать,
по спорту смотреть сегодня нечего.
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