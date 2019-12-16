ACROS Re: "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 50

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:32 Мир и спокойствие в Казахстане - это ЗАСЛУГА всего казахстанского народа, а не какого то там конкретного руководителя; президенты придут и уйдут, их век короток. Кого то будут помнить,а кого то и нет. Спокойствие, доброта, гостеприимность, щедрость, широта души - это нашему народу передалось от нашей широкой, щедрой, богатой и бесконечно нескончаемой бескрайней ВЕЛИКОЙ СТЕПИ.

"Иван, Ахмед, Йоган, Янек -приезжай, живи где хочешь, разводи скот, паши землю, шей сапоги: места всем хватит, степь большая" - в этих словах: прежде всего веками сложившаяся ментальность и толерантность титульной, казахской нации - основы казахстанского народа, со временем передавшаяся и другим нациям, вместе с традициями и обычаями Великой СТЕПИ. Вот это наше главное ДОСТОЯНИЕ и её мы должны беречь и преумножать.

Вот это нам нужно БЕРЕЧЬ