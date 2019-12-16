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≡ "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О чем писали СМИ 16 декабря 1991 года		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О чем писали СМИ 16 декабря 1991 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37540
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 лет назад журналисты писали заметки из Верховного Совета, репортажи с площади Республики, статьи о положении экономики. Корреспондент Tengrinews.kz изучил архивные издания и нашел немало интересных фактов.
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§ alex_60
Re: "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
привязали дату к антиконституционным беспорядкам с националистическим уклоном,
толпы подпоенных людей с арматурой ,1986 года,
к дню независимости.
а если бы нан в свое время долетел до Москвы стал бы премьер министром СССР,
как планировалось,когда в пуще собирались.
16 декабря-назначение Колбина главным в Казахстане.
он три года почти руководил тут.
так что это день назначения Колбина руководителем Казахстана.
другой даты не могли придумать.
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§ alex_60
Re: "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю еще много чего впереди .
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§ alex_60
Re: "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 1986 году,декабрь 16 , сидим в баре, в отеле Интеркониненталь в Загребе ,
смотрим телик, Алма-Ату показывают.
спрашивают, ну что домой поедешь? или как?
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§ alex_60
"Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О чем писали СМИ 16 декабря 1991 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А недаром ведь Кунаева в республике любили.
он то все понимал и видел.
и какой удар для нана был,когда он сказал,
нет достойных местных на замену.
значит реально видел.
и как мелко после ухода и смерти ему мстили.
стереть из памяти хотели.
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§ Сабыр
Re: "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О...
Сабыр


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Сообщений: 281
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню это время.. Как я любил и уважал Назарбаева,думал что то что он говорит и обещает в нашей богатейшей стране всё сбудется и мы станем самым процветающими и действительно независимыми.. Но всё пошло совсем по-другому сценарию.. Ни того и ни другого..
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* ACROS
Re: "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О...
ACROS


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Сообщений: 50
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.12.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мир и спокойствие в Казахстане - это ЗАСЛУГА всего казахстанского народа, а не какого то там конкретного руководителя; президенты придут и уйдут, их век короток. Кого то будут помнить,а кого то и нет. Спокойствие, доброта, гостеприимность, щедрость, широта души - это нашему народу передалось от нашей широкой, щедрой, богатой и бесконечно нескончаемой бескрайней ВЕЛИКОЙ СТЕПИ.
"Иван, Ахмед, Йоган, Янек -приезжай, живи где хочешь, разводи скот, паши землю, шей сапоги: места всем хватит, степь большая" - в этих словах: прежде всего веками сложившаяся ментальность и толерантность титульной, казахской нации - основы казахстанского народа, со временем передавшаяся и другим нациям, вместе с традициями и обычаями Великой СТЕПИ. Вот это наше главное ДОСТОЯНИЕ и её мы должны беречь и преумножать.
Вот это нам нужно БЕРЕЧЬ
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* arman_kst
Re: "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НАН ничего не сделал, слава только Кунаеву
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§ андрей 117
Re: "Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О...
андрей 117


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Сообщений: 51
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 16.12.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17 декабря в Алма-Ату прибывает государственный секретарь США Джеймс Бейкер......думаю предлагал некий вариант.мы вам деньги а вы нам.....на столько то лет
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