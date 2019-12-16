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§ NG.kz
Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37539
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты агентства подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств.
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§ Гога
Re: Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.12.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник сегодня , радоваться надо , а тут такие пессимистические статьи , аж настроение упало .
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* alex_60
Re: Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По диагонали прочитал,
везде кз упоминается.
В лидерах наверное.
Акулы местного продовольственного бизнеса же говорят, что все парковки авто, См, ГМ заполнены, и не хватает телег для вывоза продуктов из них. .
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* alex_60
Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут бы еще исследование провести
про еду.
самые стройные полицейские в мире.
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§ Тот самый
Re: Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 варианта: либо мало зарабатываем, либо много едим. Первый отметаем сразу - средние заработные платы (по официальной статистике!) под 200 тысяч тенге. Остаётся 2й вариант.
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§ Козлов я
Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.12.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Re: Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2214
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//свидетельствуют результаты исследования РИА Новости/


Проверенный источник из России сообщает что на Украине все плохо)

Но зато в России все чики пуки)
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