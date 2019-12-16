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§ NG.kz
В Алматы одновременно проходят два митинга
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37539
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.12.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На площади Республики в Алматы начался несанкционированный митинг. У монумента собралось около 50 человек, в том числе участники декабрьских событий 1986 года, общественные активисты, политик Жанболат Мамай.
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§ alex_60
В Алматы одновременно проходят два митинга
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6454
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///«Мы считаем, что 16-17 декабря - день памяти жертв Жанаозенской трагедии, день памяти жертв декабрьских событий 1986 года. Мы считаем, что эти два дня 16-17 декабря должны быть объявлены днем национального траура, днем единства. 25 октября - это день независимости, потому что в этот день принимали декларацию о независимости», - сказал Мамай.//

я уже об этом говорил , в другой ветке.
неоднозначные события с нацуклоном привязали к сопротивлению власти.
нарушили законы. их осудили.тюремными сроками.
при чем тут день независимости.
нан с Колбиным работал потом три года.
по рекомендации Колбина стал главным.
обьявили 25 октября, так нет же, нан , главный казах,
сделал по своему.
пошел по направлению, мы тут власть.власть казахов.
у меня тут личный интерес.
на протяжении нескольких лет, 25 октября, мой др, был выходным днем.
он этот выходной отменил.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 14:45]
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