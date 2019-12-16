alex_60 В Алматы одновременно проходят два митинга #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6454

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:43 ///«Мы считаем, что 16-17 декабря - день памяти жертв Жанаозенской трагедии, день памяти жертв декабрьских событий 1986 года. Мы считаем, что эти два дня 16-17 декабря должны быть объявлены днем национального траура, днем единства. 25 октября - это день независимости, потому что в этот день принимали декларацию о независимости», - сказал Мамай.//



я уже об этом говорил , в другой ветке.

неоднозначные события с нацуклоном привязали к сопротивлению власти.

нарушили законы. их осудили.тюремными сроками.

при чем тут день независимости.

нан с Колбиным работал потом три года.

по рекомендации Колбина стал главным.

обьявили 25 октября, так нет же, нан , главный казах,

сделал по своему.

пошел по направлению, мы тут власть.власть казахов.

у меня тут личный интерес.

на протяжении нескольких лет, 25 октября, мой др, был выходным днем.

он этот выходной отменил.



[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 14:45]