Цитата: Kairat stayer:

Опять-же, одна из причин со слов отдельных экспертов, преследуется цель продление полномочий в будущем того кто будет во главе Союзного государства, посмотрим как всё гладко пройдёт.

Уважаемый, моветон, при отсутствии собственного мнения, ссылаться на экспертов.

Давайте тогда уже и блоггеров заслушаем, а там и аналитики с википедией подтянутся...

Щас куда ни ткни, попадешь либо в эксперта, либо в аналитика.

Вон один эксперт сказал что в Кз после какой-то параллели пустыня скоро будет. Из-за климата. Не читали его случаем?

