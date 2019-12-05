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≡ Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: «Вибачте за нього» («Простите за него») - и рисунком с изображением головы, предположительно, осла.
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§ Coopidon
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Опять-же, одна из причин со слов отдельных экспертов, преследуется цель продление полномочий в будущем того кто будет во главе Союзного государства, посмотрим как всё гладко пройдёт.

Уважаемый, моветон, при отсутствии собственного мнения, ссылаться на экспертов.
Давайте тогда уже и блоггеров заслушаем, а там и аналитики с википедией подтянутся...
Щас куда ни ткни, попадешь либо в эксперта, либо в аналитика.
Вон один эксперт сказал что в Кз после какой-то параллели пустыня скоро будет. Из-за климата. Не читали его случаем?
:-o
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Вон один эксперт сказал что в Кз после какой-то параллели пустыня скоро будет. Из-за климата. Не читали его случаем?


Читал конечно, более того изучил материалы которые имеются в открытом доступе. Серьезный вопрос и следует решать заранее, отмечают, что к 2040 году дефицит водных ресурсов в Казахстане может составить миллиарды кубометров. Всего-то, осталось чуть более 20 лет, а дефицит 12 млрд кубометров прогнозируют.

Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=39339&forumid=1&start=15
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Давайте тогда уже и блоггеров заслушаем, а там и аналитики с википедией подтянутся... Щас куда ни ткни, попадешь либо в эксперта, либо в аналитика.


На-то они эксперты, аналитики, которые прогнозируют, моделируют и.т.д. При этом, никто не отмечает, что нужно всем подряд верить, где-то сбывается, где-то частично сбывается или вообще не сбывается. Информационное поле единое-же, любой эксперт, аналитик, блогер, даже простой обыватель может высказаться. На днях Игорь Эйдман высказал своё субъективное мнение по вопросу интеграции РФ и РБ. время покажет насколько он был прав.

Подробнее здесь: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2789724361090525&id=100001589654713
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ключевым вопросам видать в Сочи в ходе переговоров не договорились, в Санкт-Петербурге 20 декабря встретятся главы государств. Телеграм-канал Незыгарь отмечает, что беседа была эмоциональной, с переходом на личности, как и тут на форуме отдельные лица допускают некорректность, с переходом на личности.

Подробнее здесь: https://t.me/russica2/21643
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* Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях А.Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 500 миллионов долларов. Хоть перед очередным раундом переговоров у Батьки деньги будут, отдаст часть долгов РФ, посмотрим чем встреча 20 декабря текущего года закончится. Главное чтобы в долговую яму к китайцам не попал, последние не списывают долги. Пропагандисты молчат, ни одной акций, пикетов, шествий в поддержку более тесной интеграции.

[Исправлено: Kairat stayer, 16.12.2019 - 11:25]
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