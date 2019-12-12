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§ NG.kz
Про телевизоры - до сих пор не включаются
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» традиционно в конце года проводит свой мониторинг индустриальных планов, о которых особенно много говорили власти и которые должны либо вовсю исполняться, либо вообще финишировать. На этот раз масла в огонь подлила еще и недавняя информация о том, что в Мангистауской области завод по производству планшетов, с помпой презентованный в 2011 году, перейдет на производство пластиковых мешков для мусора. Мы тут же вспомнили о том, что в Костанайской области намеревались начать производство телевизоров.
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§ maxsaf
Про телевизоры - до сих пор не включаются
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4600
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ой зря Вит) Сейчас ярлык навесят) Обьективность нынче не в моде)

А давайте. Только факты. Китайцы приезжали? Результат есть? Завод планшетов строили? И что теперь там выпускают?
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§ Серый волк
Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10949
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.12.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тв российского производства не слишком пользуются спросом/


Дык само собой! Вы просто гениальны!
Ну не производят телевизоры сразу с когтеточкой для блохастых подлизывателей!
:-P
Не наусились ещё :lol:

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§ Серый волк
Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10949
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.12.19 - 23:32
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§ Серый волк
Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10949
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 00:18
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Про телевизоры - до сих пор не включаются
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10949
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 16.12.19 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
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