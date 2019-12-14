Серый волк Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам... #7





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 22:10 Цитата: maxsaf:

Улицам имени аль-Башира вернули прежние названия? Улицам имени аль-Башира вернули прежние названия?

Какая хорошая субботняя новость для обитателей всяческих резиденций!

Наверно вечерний субботний кусок во рту застраял у этих при прочтении.



Как пришёл в результате переворота и хунты, так она с ним и поступила.

Но долго верёвочка кровопийцы вилась.



Что самое интересное этот упырь кровавый получал 86,5 с хвостиком % голосов на выборах.



В Судане против бывшего диктатора открыты ещё два уголовных дела. В мае ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству протестующих, а на этой неделе он был вызван для допроса по поводу его роли в военном перевороте 1989 года, который привёл его к власти...



Рейтерс https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics-bashir/former-sudan-president-bashir-sentenced-to-two-years-in-detention-for-corruption-idUSKBN1YI087?il=0



Придя к власти, генерал аль-Башир распустил правительство, запретил политические партии, ликвидировал свободную прессу. Вел исламизацию страны, что дополнительно подогревало и так разрывающуюся от столкновений страну.



Кадры из Хартума сегодня

https://www.youtube.com/watch?v=FWv8BKikIBE