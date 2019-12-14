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≡ Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным следователей военной прокуратуры, которые проводили обыск в доме, где перед отстранением от власти жил аль-Башир, там были найдены и изъяты 6 млн евро, 351 тысяча долларов, а также 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов).
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§ electro
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 14.12.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б этот дядька хотя бы месячишко пожил у нас, мы о нём и не узнали бы никогда (c)
8-)
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§ сайлау курманов
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3325
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой нехороший парламент, что вовремя не принимает соответствующие законы, глядишь и без этих неприятностей пришлось бы обойтись
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§ drakon
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.12.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
6 млн евро, 351 тысяча долларов, а также 5 млрд суданских фунтов (около 105 млн долларов).

Не так уж и много, было им украдено... :lol: :-o
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§ Козлов я
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.12.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сабыр
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
Сабыр


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Сообщений: 280
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо у народа терпелка лопнула.. Счастливая страна. Хотя,ведь сколько верёвочке не виться,да?))
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* maxsaf
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4599
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицам имени аль-Башира вернули прежние названия? :lol:
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* Серый волк
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
Серый волк


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Сообщений: 10942
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Улицам имени аль-Башира вернули прежние названия? :lol:

Какая хорошая субботняя новость для обитателей всяческих резиденций! :lol:
Наверно вечерний субботний кусок во рту застраял у этих при прочтении.

Как пришёл в результате переворота и хунты, так она с ним и поступила.
Но долго верёвочка кровопийцы вилась.

Что самое интересное этот упырь кровавый получал 86,5 с хвостиком % голосов на выборах.

В Судане против бывшего диктатора открыты ещё два уголовных дела. В мае ему было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству протестующих, а на этой неделе он был вызван для допроса по поводу его роли в военном перевороте 1989 года, который привёл его к власти...

Рейтерс https://www.reuters.com/article/us-sudan-politics-bashir/former-sudan-president-bashir-sentenced-to-two-years-in-detention-for-corruption-idUSKBN1YI087?il=0

Придя к власти, генерал аль-Башир распустил правительство, запретил политические партии, ликвидировал свободную прессу. Вел исламизацию страны, что дополнительно подогревало и так разрывающуюся от столкновений страну.

Кадры из Хартума сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=FWv8BKikIBE
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* Серый волк
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10942
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот день, 14 декабря 30 лет назад умер Андрей Дмитриевич Сахаров.

30 лет этого человека, сделавшего свой нравственный выбор, нет с нами.

Его именем названы улицы городов...
Проспект Сахарова в Москве, в ядерном наукограде Дубна и множестве других городов.
И до сих пор его имя вызывает жаркие споры.

Предлагаю к прочтению два материала одного автора из одного источника.
Только разница между написанием 20 лет.

Первый написан сегодня.
https://www.svoboda.org/a/30325372.html

А второй ровно 20 лет назад
14декабря 1999 года вышел в рамках программы "Разница во времени" https://www.svoboda.org/a/24204276.html

Это намного интереснее дикарских режимов в одичамбиях и их неизбежного конца. Заставляет задуматься.
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* Серый волк
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10942
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Не так уж и много, было им украдено... :lol: :-o
Несколько меньше, чем один осужденный не столь давно аким кОстаная. Попробуй укради у людей больше, если всё разграблено и большая часть населения сбежала из нищих и разграбленных деревень. :lol: Хотя там намного больше заинтерересованных в качественной конфискации имущества. Может быть разница из-за этого ;-)

Интересно, он деревья на улицах Хартума не воровал? :lol:
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§ abaika95
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый уже флудит потихоньку,темы переводит)
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§ abaika95
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что самое интересное этот упырь кровавый получал 86,5 с хвостиком % голосов на выборах//



Одному дедушке что у власти уже ого-го сколько лет только мечтать о таком проценте)

Ну 24 год покажет,всего-то в принципе 10% не хватает до Суданца) нагонит)
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* maxsaf
Re: Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4599
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Одному дедушке что у власти

А почему вы не всех своих дедушек вспомнили? ))
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§ abaika95
Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А почему вы не всех своих дедушек вспомнили? ))//



Отвечу как Мойша)

А шо вы Серуне таки вопросы не задаети?)
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