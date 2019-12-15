Советник Главы государства Ерлан Карин сообщил, что думает по поводу переименования Алматы Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Олжас Сулейменов давний сторонник идеи переименования южной столицы. Однако то, что он упомянул об этой идее на встрече с президентом, не означает, что глава государства поддерживает ее. Президент считает, что необxодимо сконцентрироваться на более актуальныx задачаx развития Алматы, о чем он убедительно говорил на заседании актива города 29 октября текущего года", - написал советник Президента на своем Telegram-канале. "Президент считает, что подобные важные вопросы не могут решаться кулуарно, в кабинетах, а только путем выяснения мнения граждан, на основе позиции подавляющего большинства жителей города", - добавил Карин.

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abaika95:

наши любители "ни копейки из бюджета" вспомнят свои принципы? Или языки в......засунут)