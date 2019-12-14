|
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 16.11.19
|
|Отправлено: 15.12.19 - 12:40
|
|Итак, ещё раз. Колбин был избран, подчеркиваю, избран, единогласно политбюро КП КССР.Вопрос1. 1-ый секретарь КП КССР. Хоть и являлся, де факто, руководящей и направляющей силой, де юре это внутреннее решение коммунистов.Вопрос2. Его избрание, насколько было незаконным, если за него проголосовало политбюро. То есть, каждый член политбюро, может отказаться от своего решения и голоса, заявив, что на него ,,давила Москва'', и на этом основании он хотел совсем не его, а совсем него?То есть, если лет через ...надцать, группа депутатов, заявит что на них кто-то давил, и переименование улиц/городов необходимо отменить, то вас это объяснение устроит?
Для начала, немного фактов: Высший руководящий орган Компартии Казахстана - съезд; между съездами -рабочий орган - Пленум ЦК КПК; между Пленумами исполнительный орган - Бюро ЦК КПК; Члены ЦК - избирались на съезде из делегатов съезда и только они принимали участие в работе Пленума; из состава ЦК выбирали членов и кандидатов в члены Бюро ЦК; из кандидатов и членов Бюро ЦК КПК выбирали Первого секретаря ЦК КПК.
Теперь отвечаю по порядку: 1)да, Колбин Г.В. был введён в состав членов ЦК КПК и был избран единогласно Первым секретарём ЦК КПК участниками внеочередного декабрьского Пленума ЦК КПК.
2) и де-факто и де-юре Коммунистическая партия Казахстана являлась руководящей и направляющей силой политической системы Казахстана - это было закреплено в Конституции Казахской ССР, кажеться, по памяти СТ6. и решения съездов и Пленумов ЦК КПК имели ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ силу.
3) Его избрание было - ЗАКОННЫМ и ЛЕГЕТИМНЫМ- потому что за него проголосовал Пленум ЦК КПК.
4) Каждый член Бюро и член ЦК НЕ МОГ отказаться от своего принятого решения, ибо в противном случае он мог расстаться с партбилетом. Лишение партбилета в то время - это лишение всех должностей, звании и всех благ.
5) Меня никакие обьяснения НЕ УСТРОЯТ. Я был ОЧЕВИДЦЕМ этих собитии.
6) Я НЕ ХОЧУ с Вами дискутировать. Я выразил свое МНЕНИЕ.
|
|