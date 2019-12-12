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≡ «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 декабря в экономическом суде и они, и исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно. Команда рисковых катальщиков таким образом набирается. Но на разрешении суда стоит вопрос, заработает ли когда-нибудь скандальный аттракцион.
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§ Рудничанин
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Рудничанин


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Сообщений: 9
Регистрация: 25.11.19
Отправлено: 13.12.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зря вы так, аким Рудного - даже ночует в кабинете иногда ))

Да нормальный у нас аким. Город преобразился если быть честным! Возможно не все начальники в акимате грамотные достаточно! Я не думаю что Колесо это инициатива акима! Другой вопрос почему не провели анализ специалисты о потребности данного объекта. Хотя лично я сам прокатился с семьей, мне в принципе понравилось.

Цитата:
maxsaf:
Если бы не Сталкер, вы бы сейчас молча катались на колесе, коленкою дверцу подпирая, шоб не выпасть. Спасибо скажите человеку, он вам жизнь спасает

катался я, жив и здоров!
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* maxsaf
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4599
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
катался я, жив и здоров!

Цитата:
Рудничанин:
Хотя лично я сам прокатился с семьей, мне в принципе понравилось.

Вас то как раз и ищут, в качестве свидетеля, который платил кому-то за покатушки :lol:
Цитата:
Рудничанин:
Другой вопрос почему не провели анализ специалисты о потребности данного объекта

Там немного другой анализ провели, и вынесли заключение: " А че, нормальная идея, навар будет неплохой" 8-)
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§ Lex
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Lex


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Сообщений: 375
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 13.12.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы же понимаете, насколько там все запущено, если пишут в заключении - замыкание проводки, а квартира обесточена, что как нефиг делать подтверждается электриками?

В том то и дело, что не то, что подразумеваю,а "худею" с не бывалой тупости. Тут даже ДЦПшнику уже всё ясно, что и как делалось и с какой целью.
Также знаю, что и другую "свинью" не просто так подложили, всё делают, чтоб хоть как-то остановить или дизориентировать Сталкера, но нарвались на обратный эффект.
Ещё понимаю, что есть куча тролей в соц. сетях, оплачиваемых бастыками, двигающих мнение остальных в нужном русле. Уже и здесь, в НГ их хватает, желающих обелить черное, очернить белое.
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§ Butch
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Butch


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Сообщений: 338
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.12.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:д
Там немного другой анализ провели, и вынесли заключение

Не, не, не, господин Maxsaf, Вы невнимательно подошли к теме! Там было сделано заключение о том что сие строение некими тайными, известными лишь посвящённым!!, методами улучшит инвестиционную привлекательность этого, с позволения сказать, "преобразившегося" города.
Вероятно имелись ввиду инвестиции в виде платы за вход на этот аттракцион, с дивидендами в виде непередаваемых ощущений и полных всякой всячиной штанов от возможности "сделать солнышко" с открытой дверцей на высоте 42 метра от поверхности земли.
Хотя вот сейчас, по более глубокому размышлению, я пришёл к выводу о том что колесико необходимо оставить в его первозданном виде и запустить в эксплуатацию. И дело нисколько ни в инвестициях.
В последнее, непродолжительное, время в ССГПО с остервенением взялись за технику безопасности, что в общем-то не слишком мешает несчастным случаям происходить, скорее лишь немного досаждает, но тем не менее. А горняки - ребята рисковые. И поскольку на рабочем месте им теперь нет возможности найти выход этой жажде риска, то это колесико вполне бы сгодилось как этакая отдушина, в которой можно было бы "спустить пар" и заодно пару-тройку килограмм. :lol:
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* maxsaf
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4599
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свидетель ценный куда-то пропал :oops: :lol:
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§ Сталкер
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.12.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Свидетель ценный куда-то пропал

Никуда он не пропал. Там в отделе внутренней политики акимата Рудного выходной. И у граждан Мираса Джетенова и Данияра Сабитова тоже! :lol: :lol: Сейчас выходные пройдут - и аккуантик "рудничанин" вновь активизируется. И начнут с него сами себя хвалить как вот в этом примере

Тут, кстати, такая любопытная информация поступила. Паблик "Типичный Рудный" в сети ВКонтаке, где объявляли флешмоб #давайдоСвидания и #утратилДовериеРудничан по акиму Рудного Гаязову то ли взломан, то ли ещё что. Ну в общем же, прежний админ этого паблика, как мне на днях сказали, больше не управляет публикациями в группе (оттого и придурковатые картинки там пошли, и прочее, и исчезла из повестки дня тематика акимата)...
Ломать профили это не редкость же. Мои сколько раз ломали - и не упомнишь даже. Имелся даже взлом группы ЦЗПП с IP-адресов ДКНБ области. Правда уголовное дело, как всегда, вылетело в мусорскую корзину...

[Исправлено: Сталкер, 15.12.2019 - 15:39]
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§ abaika95
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ли взломан, то ли ещё что.//



То ли админ его раскрутил на "горячей" теме про акима и продал)

Сейчас ещё где-нибудь всплывёт группка,опрос или петицию запустит про акима и опять продаст)


Деньги деньги...)
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§ Сталкер
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 15.12.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
То ли админ его раскрутил на "горячей" теме про акима и продал)

Вот чего не знаю, того не знаю... Раз акимат так руки на колесе погрел, может кто-то сейчас греет их же на группах и флешмобах. Но я предпочитаю верить, что не в деньгах дело - а в обыкновенной гражданской позиции... Вот правда, без понятия, как там в действительности.

Вот интересная хронология -
Тонкий намёк на толстые обстоятельства...
Показывая свои достопримечательности, замолвили слово и за желающих любоваться городом с высоты птичьего полета. Парку очень не хватает колеса обозрения. Его можно купить в России, но если бы аким области посодействовал и помог с финансированием. Архимед Мухамбетов пообещал, что изучит этот вопрос// - 3 августа 2017 года...

Архимед Мухамбетов пообещал, что изучит этот вопрос -действительно, не подвёл Архимед Бегежанович - изучил он вопрос. Хорошо изучил... Изучил так изучил...
15 января 2018 года на бюджетной комиссии Рудного докладывала заместитель акима Елена СКАРЕДИНА и проект рудненского колеса оборзения получил бюджетное финансирование... Это, так сказать, результат "изучения" вопроса Архимедом.

А всё что потом было - это всё хорошо известно. Начали строить - одно предписание технадзора за другим - незамедлительно прекратить строительство, запрещаем дальнейшее выполнение строительно-монтажных работ, так как могут быть человеческие жертвы...

Технадзор тогда даже обратился с письменной жалобой в Управление гос. арх.-строй. контроля акимата области - чтобы прекратить это бардак. Но никто и не думал этого делать! Напрочь забили на всё... Вот и результат...

Так что кто там чудил в Рудном и наглел - Тлеуов ли, Газов ли?! Вообще не вопрос... Уж больно нагло всё и по беспределу всё делали! Не уровень Рудного это - без прикрытия области такие дела проворачивать! Колесо благословил сам Архимед же... Благословил так благословил. Хорошо обдумал идею строительства колеса - вместо колеса больше чем за лям баксов втюхали небезопасную китайскую подделку... Этот Архимед ну явно, как минимум, гораздо хуже считает своего знаменитого тёзки. Или лучше - как смотреть...

[Исправлено: Сталкер, 15.12.2019 - 16:23]
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§ abaika95
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2208
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот чего не знаю, того не знаю... Раз акимат так руки на колесе погрел, может кто-то сейчас греет их же на группах и флешмобах. Но я предпочитаю верить, что не в деньгах дело - а в обыкновенной гражданской позиции... Вот правда, без понятия, как там в действительности//





Блистательный человек Сталкер ему про Фому а он все про Ерему ) волей не волей про Грету вспомнишь и про ее комплекс)

Живите в своем мире....) верующим в благородность и честность всех в округе) лучше не ломать таким людям иллюзии)
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* maxsaf
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4599
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Никуда он не пропал. Там в отделе внутренней политики акимата Рудного выходной.

Ну ладно, подождем до понедельника, интересно же узнать - кому и сколько платил ценный свидетель за тест опасной конструкции. :lol:
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