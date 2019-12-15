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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании правительства сообщил, что за этот год продовольственные товары подорожали на 9,7%. Не исключил он и дальнейшего подорожания мяса, хлеба и молока.
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§ Гога
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1777
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз комментариев нет - значит товарищ Воронин прав!?
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3325
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Некогда цветущие и крепкие хозяйства стоят в запустение и за это некого спросить. Жители этих хозяйств переехали в город и то что было в руках покупают на базаре. Это просто катастрофа
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1405
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Раз комментариев нет - значит товарищ Воронин прав!?



Да. Silentium videtur confessio :-)
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