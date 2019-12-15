ACROS Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 47

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:44 Токаев - коренной алмаатинец и для него, как миниум, неприятно, что делают ПРИШЛЫЕ АУЛБАИ с его городом. А, делают ОНИ в его родном городе свой ГЕШЕФТ, разбавляя все эти действия словесным поносом про патриотизм и про высокое чувство какого то долга и ответственности перед непоявившемся ещё будущим поколением попутно круша и снося все исторические здания, давая жизнь уродливым и кичливым зданиям кафешек, забегалок и прочим общепитовским памятникам.

Токаеву нужны новые люди, абсалютно НОВЫЕ. С западным образом мышления. Набрать молодых 23-25 летних пацанов, только-только окончивших западные университеты, не оттягащённых ещё самруковской коррупции и министерским ничегонеделанием и вперёд. От аульных акимов до министров. Толко тогда можно говорить о реформах. А так толку НЕТ и НЕ БУДЕТ. Слова и лозунги новые , а кадры старые. Будет только имитация.Имитация всего.