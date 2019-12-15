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§ NG.kz
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37536
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы время от времени поднимают вопрос о возвращении Южной столицы прежнего названия – Алма-Ата. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.
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§ drakon
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дучше назвать - Верный... :lol: :oops:
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§ Тот самый
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого! Может и Кустанаю вернут историческое название?
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§ drakon
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Может и Кустанаю вернут историческое название?

А почему бы и нет? Николаевск... :lol: :-o
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§ таноми52
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1403
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
... любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Поэтому трогать название не стоит.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article

Да неужели?
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§ drakon
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да неужели?

Так, вы, Таноми, за Николаевск?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А затаболовку в самодуровку)

А кзыл орду в ак мечеть)


Прекрасно)
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§ Гога
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1776
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое - то непостоянство и непоследовательность ?
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§ таноми52
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1403
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так, вы, Таноми, за Николаевск?



Не всё так просто!
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§ Сабыр
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние 30 лет единственное толковое предложение по переименованию. Только не умудритесь в какую-нибудь Нур-Алму или Алма-Нур. Тошнит уже от этого нур.
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§ electro
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.12.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как вам Алма-Султан?
:lol: :lol: :lol:
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§ ACROS
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.12.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев - коренной алмаатинец и для него, как миниум, неприятно, что делают ПРИШЛЫЕ АУЛБАИ с его городом. А, делают ОНИ в его родном городе свой ГЕШЕФТ, разбавляя все эти действия словесным поносом про патриотизм и про высокое чувство какого то долга и ответственности перед непоявившемся ещё будущим поколением попутно круша и снося все исторические здания, давая жизнь уродливым и кичливым зданиям кафешек, забегалок и прочим общепитовским памятникам.
Токаеву нужны новые люди, абсалютно НОВЫЕ. С западным образом мышления. Набрать молодых 23-25 летних пацанов, только-только окончивших западные университеты, не оттягащённых ещё самруковской коррупции и министерским ничегонеделанием и вперёд. От аульных акимов до министров. Толко тогда можно говорить о реформах. А так толку НЕТ и НЕ БУДЕТ. Слова и лозунги новые , а кадры старые. Будет только имитация.Имитация всего.
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§ abaika95
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2207
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Те, кто против возвращения прежнего имени, отмечают, что любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств//




Таки да) у нас тоже такие есть,постоянно про бюджет вспоминают) "лучше детям раздайте"
Если дело на "горячее" пойдет с переименовкой Алматы в Алма-Ату наши любители "ни копейки из бюджета" вспомнят свои принципы? Или языки в......засунут)

Будем смотреть)
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§ Гога
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1776
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Токаеву нужны новые люди
---- Посмотрите на новое правительство Финляндии.12 женщин и 7 мужчин . Премьер-министру — 34 года.
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§ yudjin
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6284
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.12.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Те, кто против возвращения прежнего имени, отмечают, что любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств.

Ага, эти же противники наверняка виляли хвостом когда Астану переименовывали. Хотя и это название, и Алма-ата - это многолетние бренды страны. Но чего не сделаешь ради попадания в учебники по истории...
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