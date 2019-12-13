drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3032





(Полноправные пользователи) Сообщений: 18115

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:22 Цитата: kbkz1980:

Так ты её по кусочку в месяц пади ешь

Неее, в квартал. Не могу себе позволить,

чаще...