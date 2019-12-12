Сталкер «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного #37





(Полноправные пользователи) Сообщений: 383

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:20 Цитата: abaika95:

То ли админ его раскрутил на "горячей" теме про акима и продал)

Вот чего не знаю, того не знаю... Раз акимат так руки на колесе погрел, может кто-то сейчас греет их же на группах и флешмобах. Но я предпочитаю верить, что не в деньгах дело - а в обыкновенной гражданской позиции... Вот правда, без понятия, как там в действительности.



Вот интересная хронология -

Тонкий намёк на толстые обстоятельства...

Показывая свои достопримечательности, замолвили слово и за желающих любоваться городом с высоты птичьего полета. Парку очень не хватает колеса обозрения. Его можно купить в России, но если бы аким области посодействовал и помог с финансированием. Архимед Мухамбетов пообещал, что изучит этот вопрос// - 3 августа 2017 года...



Архимед Мухамбетов пообещал, что изучит этот вопрос -действительно, не подвёл Архимед Бегежанович - изучил он вопрос. Хорошо изучил... Изучил так изучил...

15 января 2018 года на бюджетной комиссии Рудного докладывала заместитель акима Елена СКАРЕДИНА и проект рудненского колеса оборзения получил бюджетное финансирование... Это, так сказать, результат "изучения" вопроса Архимедом.



А всё что потом было - это всё хорошо известно. Начали строить - одно предписание технадзора за другим - незамедлительно прекратить строительство, запрещаем дальнейшее выполнение строительно-монтажных работ, так как могут быть человеческие жертвы...



Технадзор тогда даже обратился с письменной жалобой в Управление гос. арх.-строй. контроля акимата области - чтобы прекратить это бардак. Но никто и не думал этого делать! Напрочь забили на всё... Вот и результат...



Так что кто там чудил в Рудном и наглел - Тлеуов ли, Газов ли?! Вообще не вопрос... Уж больно нагло всё и по беспределу всё делали! Не уровень Рудного это - без прикрытия области такие дела проворачивать! Колесо благословил сам Архимед же... Благословил так благословил. Хорошо обдумал идею строительства колеса - вместо колеса больше чем за лям баксов втюхали небезопасную китайскую подделку... Этот Архимед ну явно, как минимум, гораздо хуже считает своего знаменитого тёзки. Или лучше - как смотреть...



[Исправлено: Сталкер, 15.12.2019 - 16:23]