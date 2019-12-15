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§ NG.kz
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37535
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы время от времени поднимают вопрос о возвращении Южной столицы прежнего названия – Алма-Ата. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.
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* drakon
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дучше назвать - Верный... :lol: :oops:
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§ Тот самый
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого! Может и Кустанаю вернут историческое название?
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* drakon
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Может и Кустанаю вернут историческое название?

А почему бы и нет? Николаевск... :lol: :-o
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* таноми52
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1402
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
... любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Поэтому трогать название не стоит.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article

Да неужели?
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* drakon
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да неужели?

Так, вы, Таноми, за Николаевск?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2206
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А затаболовку в самодуровку)

А кзыл орду в ак мечеть)


Прекрасно)
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§ Гога
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1773
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое - то непостоянство и непоследовательность ?
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* таноми52
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1402
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так, вы, Таноми, за Николаевск?



Не всё так просто!
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§ Сабыр
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние 30 лет единственное толковое предложение по переименованию. Только не умудритесь в какую-нибудь Нур-Алму или Алма-Нур. Тошнит уже от этого нур.
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§ electro
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.12.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как вам Алма-Султан?
:lol: :lol: :lol:
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