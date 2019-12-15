NG.kz Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:48 Казахстанцы время от времени поднимают вопрос о возвращении Южной столицы прежнего названия – Алма-Ата. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.

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