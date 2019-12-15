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§ NG.kz
В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не охранял уличный туалет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37535
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Туркестана полиция задержали учителя средней школы за то, что он не охранял уличный туалет, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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§ Козлов я
Re: В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.12.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* drakon
Re: В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, по какой статье УК,
его обвинять - будут... :lol: :-o
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§ Гога
В Туркестане полицейские задержали учителя за то, что он не охранял уличный туалет
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1773
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как говорил один государственный деятель - был бы человек , а статья найдется.
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