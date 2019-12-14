Цитата: abaika95:

что про жизнь при Сталине ничего нет?) Про жизнь при царе Николашке?) Гугл в помощь) как всегда для вас) К чему было цитатку о статистике приводить о жизни в КазссР с 1955-1985?) Когда вопрос был про эпоху застоя при Брежневе в честь которого города и площадя...)

Позвольте, ну это же ваш комментарий. Значит увидели сколько оно было построено. При застое.

Вам бы ответить, для продолжения ,,дискуссии''.

Оно как!? Я вам ответил. Вы за царя спрашиваете. Я понимаю что про ,,застой'' вы со мной согласны. Сколько построено, выращено, взращено.

Теперь желаете узнать, сколько при царизма построено?

Я правильно понял?

Желаете узнать сколько меньше сейчас мельниц построено, сколько раньше -заводов.



Цитата: abaika95:

Один философ говорил что история России циклична все в ней повторяется)

У него наверно имени нету? Это во первых. Во-вторых. За Кз, этот философ что сказал? Здесь же за это речь?

