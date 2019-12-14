/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37534
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео с репетиции сценки распространяется в мессенджерах. На кадрах две группы детей, стоящие друг против друга. У представителей одной группы в руках плакаты с лозунгами. Остальные, по всей видимости, играют представителей власти.
Читать новость

§ dvb
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 15.12.19 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
думаю вам "новоприбывшему" будет интересна история страны проживания)


Вот даже не знаю, что тебе сказать, мальчик из аула. Ну ладно, уж сообщи в свое КГБ, ведь вас бояться - себя не уважать. Я, коренной кустанаец, в Москву уехал еще в 80-е после школы учиться в серьезном вузе и так там и остался. Вот только бываю я на родине достаточно часто по определенным причинам. Та что аналитик из тебя никакой, если не сказать жестче, что в общем-то и неудивительно. А историю России я знаю хорошо, не сомневайся. Ведь она реальна, в отличие от той, что пишут по заказу вашего нана с этими каменными пастухами на кобылах, имен которых никто не знает.
Профайл

§ Coopidon
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.12.19 - 01:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что про жизнь при Сталине ничего нет?) Про жизнь при царе Николашке?) Гугл в помощь) как всегда для вас) К чему было цитатку о статистике приводить о жизни в КазссР с 1955-1985?) Когда вопрос был про эпоху застоя при Брежневе в честь которого города и площадя...)

Позвольте, ну это же ваш комментарий. Значит увидели сколько оно было построено. При застое.
Вам бы ответить, для продолжения ,,дискуссии''.
Оно как!? Я вам ответил. Вы за царя спрашиваете. Я понимаю что про ,,застой'' вы со мной согласны. Сколько построено, выращено, взращено.
Теперь желаете узнать, сколько при царизма построено?
Я правильно понял?
Желаете узнать сколько меньше сейчас мельниц построено, сколько раньше -заводов.
:-o
Цитата:
abaika95:
Один философ говорил что история России циклична все в ней повторяется)

У него наверно имени нету? Это во первых. Во-вторых. За Кз, этот философ что сказал? Здесь же за это речь?
8-)
Профайл

§ Козлов я
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 622
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.12.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ ACROS
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.12.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итак, ещё раз. Колбин был избран, подчеркиваю, избран, единогласно политбюро КП КССР.Вопрос1. 1-ый секретарь КП КССР. Хоть и являлся, де факто, руководящей и направляющей силой, де юре это внутреннее решение коммунистов.Вопрос2. Его избрание, насколько было незаконным, если за него проголосовало политбюро. То есть, каждый член политбюро, может отказаться от своего решения и голоса, заявив, что на него ,,давила Москва'', и на этом основании он хотел совсем не его, а совсем него?То есть, если лет через ...надцать, группа депутатов, заявит что на них кто-то давил, и переименование улиц/городов необходимо отменить, то вас это объяснение устроит?
Для начала, немного фактов: Высший руководящий орган Компартии Казахстана - съезд; между съездами -рабочий орган - Пленум ЦК КПК; между Пленумами исполнительный орган - Бюро ЦК КПК; Члены ЦК - избирались на съезде из делегатов съезда и только они принимали участие в работе Пленума; из состава ЦК выбирали членов и кандидатов в члены Бюро ЦК; из кандидатов и членов Бюро ЦК КПК выбирали Первого секретаря ЦК КПК.
Теперь отвечаю по порядку: 1)да, Колбин Г.В. был введён в состав членов ЦК КПК и был избран единогласно Первым секретарём ЦК КПК участниками внеочередного декабрьского Пленума ЦК КПК.
2) и де-факто и де-юре Коммунистическая партия Казахстана являлась руководящей и направляющей силой политической системы Казахстана - это было закреплено в Конституции Казахской ССР, кажеться, по памяти СТ6. и решения съездов и Пленумов ЦК КПК имели ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ силу.
3) Его избрание было - ЗАКОННЫМ и ЛЕГЕТИМНЫМ- потому что за него проголосовал Пленум ЦК КПК.
4) Каждый член Бюро и член ЦК НЕ МОГ отказаться от своего принятого решения, ибо в противном случае он мог расстаться с партбилетом. Лишение партбилета в то время - это лишение всех должностей, звании и всех благ.
5) Меня никакие обьяснения НЕ УСТРОЯТ. Я был ОЧЕВИДЦЕМ этих собитии.
6) Я НЕ ХОЧУ с Вами дискутировать. Я выразил свое МНЕНИЕ.
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 70
Пользователей: 2
Всего: 72

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх