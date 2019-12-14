Цитата: abaika95:

А в Сибирь почему цивилизация не пришла?) Раз в год то потоп то пожар и никто с природой не может совладать) одни шаманы ходят против Путина а другие шаманы в честь него жертвоприношения проводят)

Вы считаете, обмен аргументами типа ,,сам дурак'', это придаёт весу дискуссии?

Цитата: abaika95:

На крайний север где люди до сих пор оленей разводят и в чумах живут почему цивилизация до сих пор не пришла?)

Где то оленей, где-то баранов и лошадей, где-то даже страусов...

И что?



Цитата: abaika95:

Где цивилизация в субъекте РФ Чеченской республике?) Где глава республики лично уверяет что всем комментаторам кто всякие гадости пишет трам-пам-пам будет делать)

Напомните, кто он по вероисповеданию?

Чего то я в гугле не найду...



Цитата: abaika95:

Африка далеко Африка далеко,Африка рядом..)

Думаю она ближе, чем вы себе представляете...она прям рядом.



Рс я всмысле, на глобусе. А вы про что подумали!?

