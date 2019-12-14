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≡ "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37533
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео с репетиции сценки распространяется в мессенджерах. На кадрах две группы детей, стоящие друг против друга. У представителей одной группы в руках плакаты с лозунгами. Остальные, по всей видимости, играют представителей власти.
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§ abaika95
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Каково? Как, считаете? Метко? Или так-себе.Рс А ещё, я удивлён. Вы знаете кто такой, Брежнев!//




А что про жизнь при Сталине ничего нет?)
Про жизнь при царе Николашке?)
Гугл в помощь) как всегда для вас)

К чему было цитатку о статистике приводить о жизни в КазссР с 1955-1985?)

Когда вопрос был про эпоху застоя при Брежневе в честь которого города и площадя...)

Вы как та сорока услышала звон да не знает где он)
Одни вопросы а ответов с букву О
Как и знаний в истории у некоторых)
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§ Coopidon
Re: "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Заняв высокий пост Колбин Г.В. глядя на телекамеру и на всю республику, клятвенно пообещал за полгода в совершенстве выучить казахский язык, но к сожалению он своего обещания НЕ СДЕРЖАЛ.

Не буду давать ссылку, некто заявлял, что школ на казахском в КССР не было.
Второй, не менее авторитетный источник, заявлял, что с 1959 по 1989 годы было закрыто 600 школ на казахском языке обучения.
У меня когнитивный диссонанс!
Так были школы или нет!?
8-) :-o :-o
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§ abaika95
Re: "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Африка уже не та! Туда пришла цивилизация! И посмотреть можно всё меньше.//



А в Сибирь почему цивилизация не пришла?) Раз в год то потоп то пожар и никто с природой не может совладать) одни шаманы ходят против Путина а другие шаманы в честь него жертвоприношения проводят)
На крайний север где люди до сих пор оленей разводят и в чумах живут почему цивилизация до сих пор не пришла?)
Где цивилизация в субъекте РФ Чеченской республике?) Где глава республики лично уверяет что всем комментаторам кто всякие гадости пишет трам-пам-пам будет делать)

Африка далеко Африка далеко,Африка рядом..)
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§ Coopidon
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.12.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что про жизнь при Сталине ничего нет?) Про жизнь при царе Николашке?) Гугл в помощь) как всегда для вас)

Я дождусь вашего комментария про райскую Алтынорду. А потом и отвечу.
Цитата:
abaika95:
К чему было цитатку о статистике приводить о жизни в КазссР с 1955-1985?)

Так я вам в помощь хотел!
https://www.altyn-orda.kz/dekabr-1986-go-v-almaty-vosstanie-kazahov-i-ego-prichiny/
Керимсал Жубатканов, кандидат исторических наук,  доцент Казахско-Русского Международного Университета.Декабрь 1986 — го в Алматы. Восстание казахов и его причины
8-)

[Исправлено: Coopidon, 14.12.2019 - 23:54]
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§ dvb
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
dvb


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Сообщений: 153
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 14.12.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Не буду давать ссылку, некто заявлял, что школ на казахском в КССР не было. Второй, не менее авторитетный источник, заявлял, что с 1959 по 1989 годы было закрыто 600 школ на казахском языке обучения. У меня когнитивный диссонанс! Так были школы или нет!?


Тут же на форуме часто бывает один специалист по копипасте, который кайрат бегунок. Так он часто говорил, что заканчивал казахскую школу в каком-то семиозерном ауле
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§ abaika95
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//дождусь вашего комментария про райскую Алтынорду. А потом и отвечу.//



Ждите я вместе с вами подожду)
Я про Брежнева вообще спрашивал) который Леонид) и его эпоху) которую называют "застойной"


Цитата-//Так я вам в помощь хотел!//


Вы уже путаете диалоги)
Вы с АКРОСОм на эту тему дисскутируете вроде бы)
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§ dvb
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 14.12.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как по мне, так этот нурлыбот даже и не подозревает, как его нынешняя страна похожа на время застоя Брежнева. Я имею в виду, конечно, политическую жизнь, а не экономику, которую они успешно порушили вместе со своим наследником Колбина
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§ Coopidon
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.12.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Когда вопрос был про эпоху застоя при Брежневе в честь которого города и площадя...)

Сейчас это не актуально. Щас же по другому...
:-o
Цитата:
abaika95:
Вы как та сорока услышала звон да не знает где он) Одни вопросы а ответов с букву О

Серьёзный аргумент!
Тут я пас. Проиграл. Могу добавить ворона, слон в посудной лавке... Ну и так далее.
Вы, серьёзный оппонент...
:-o
С вами невозможно спорить, какие серьезные доводы...
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§ abaika95
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//как его нынешняя страна похожа на время застоя Брежнева.//



А "ваша" страна на какое время похожа?)

Один философ говорил что история России циклична все в ней повторяется) тут недавно один форумчанин заметил что все современное напоминает время пред Крымской компании при Николае I) я с ним согласен)


А вы как думаете?)


Цитата-//Сейчас это не актуально. Щас же по другому...//


Что-то есть похожее)


Цитата-//С вами невозможно спорить, какие серьезные доводы//



Действительно) какие серьезные доводы вы можете привести?) Ну какие..?) Одно гуглианство)
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§ Coopidon
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.12.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А в Сибирь почему цивилизация не пришла?) Раз в год то потоп то пожар и никто с природой не может совладать) одни шаманы ходят против Путина а другие шаманы в честь него жертвоприношения проводят)

Вы считаете, обмен аргументами типа ,,сам дурак'', это придаёт весу дискуссии?
Цитата:
abaika95:
На крайний север где люди до сих пор оленей разводят и в чумах живут почему цивилизация до сих пор не пришла?)

Где то оленей, где-то баранов и лошадей, где-то даже страусов...
И что?
:-o
Цитата:
abaika95:
Где цивилизация в субъекте РФ Чеченской республике?) Где глава республики лично уверяет что всем комментаторам кто всякие гадости пишет трам-пам-пам будет делать)

Напомните, кто он по вероисповеданию?
Чего то я в гугле не найду...
8-)
Цитата:
abaika95:
Африка далеко Африка далеко,Африка рядом..)

Думаю она ближе, чем вы себе представляете...она прям рядом.
:-o
Рс я всмысле, на глобусе. А вы про что подумали!?
:-o
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§ abaika95
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вы считаете, обмен аргументами типа ,,сам дурак'', это придаёт весу дискуссии?//


Клин клином)



Цитата-//Где то оленей, где-то баранов и лошадей, где-то даже страусов...И что?//


А где-то людей)



Цитата-//Напомните, кто он по вероисповеданию?Чего то я в гугле не найду...//


Какое это имеет значение?)
Он госслужащий в первую очередь) или в РФ уже религия на первом месте?)



Цитата-//Думаю она ближе, чем вы себе представляете...она прям рядом.//


Я в курсе) у кого то она за окном а кому-то чтоб ее увидеть нужно проехать пару часов)

А так да на глобусе тоже есть)
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§ dvb
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 15.12.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тут недавно один форумчанин заметил что все современное напоминает время пред Крымской компании при Николае I) я с ним согласен)


Не могу ничего сказать, в то время не жил. Но абайкам есс-во видней про это время и про Николая I.
Вот только твои соплеменники, что делали в это время? Боюсь даже предполагать

[Исправлено: dvb, 15.12.2019 - 00:21]
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§ abaika95
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2203
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не могу ничего сказать, в то время не жил. Но абайкам есс-во видней про это время и про Николая I.//

Для этого люди гуманитарную науку историю придумали) не надо представлять ковыряясь в носу как там люди жили в те времена и что было)
Все в источниках есть,в трудах современников,сделайте усилие чтобы дальше дисскусию продолжать проштудируйте материалы по истории РИ при Николае I) думаю вам "новоприбывшему" будет интересна история страны проживания)

Цитата-//Вот только твои соплеменники, что делали в это время? Боюсь даже
предполагать//



Любое без основательное предположение дорога к невежеству или глупости)

Все туда же в сад в сад...ой нет,за материалами по истории) читайте, просвещайтесь)
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§ Гога
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1771
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 00:36
Комментарий проходит проверку.
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§ Coopidon
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 406
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 15.12.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ждите я вместе с вами подожду) Я про Брежнева вообще спрашивал) который Леонид) и его эпоху) которую называют "застойной"

Так там же русским языком, чёрным по белому я вам ответил. Нет?
Сколько чего построено.
А если люди хотят оленей выращивать или баранов, что не так?
Хотят в чумах или в юртах или в городе.
Цитата:
abaika95:
Вы уже путаете диалоги) Вы с АКРОСОм на эту тему дисскутируете вроде бы)

У нас с вами за что диалог? Сформулируйте, чтобы не потерять нить или цель?
Чтобы потом не обсуждать Кадырова или Россию или что-то ещё...
:-o
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