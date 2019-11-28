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Куратор темы: yudjin
§ drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18109
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чего мужик, свой забор - не кронирует?

Некрасиво, как то - выглядит... :lol: ;-)
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§ alex_60
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.11.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну чего мужик, свой забор - не кронирует?


ты чего.
где ты мужика увидел?
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§ drakon
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18109
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.11.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
где ты мужика увидел?

Алекс, ответ в моём ком.25... :lol: :-o
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.11.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году не только рубили и косили, но и сажали:





В мае замечал, что эти посадки поливали хорошо, буквально по 2 раза в неделю, летом- редко.
Сколько из них принялось увидим в следующем году.
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§ abaika95
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2194
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм неужто?) Даже иногда в перерывах между рубкой ещё и сажают что-то?) Молодцы!) Хвалю Юджин что про такие моменты тоже не забываешь)
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.11.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хвалю Юджин что про такие моменты тоже не забываешь)

Рано радуешься... вот этот сухостой, высаженный в прошлые годы тоже как бельмо:
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.11.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжаю собирать безумства дровосеков этого лета... порой сомневаюсь в их вменяемости.
Лето выдалось на редкость засушливое и жаркое. Несмотря на это, в июльский зной, когда на термометрах было +35, лесорубы не угомонились, а продолжали пилить, игнорируя нормы и рекомендации.


Деревья начали желтеть уже к концу июля, но их продолжали стричь... уже не сверху, а снизу:
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


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Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.11.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скудоумным и бесчеловечным можно назвать решение об обрезке всех нижних веток на всех деревьях по проспекту Абая:

На запрос НГ, акимат признал ошибку:
Цитата:
- Обрезка деревьев в городе Костанае является неотъемлемой частью уходных работ за зелеными насаждениями,- ответил руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костанай Алексей ТАРАСОВ. - Благодарю Вас за неравнодушное отношение к зеленому фонду города Костанай. Надо признать что пристволовая обрезка лиственницы по проспекту Абая на участке от улицы Хакимжанова до улицы Баумана произведена с нарушением. По данному факту было проведено комплексное разбирательство и подрядная организация в лице ТОО «Таза Жол АТ» привлечена к административной ответственности, а также дано поручение впредь таких ошибок не допускать.


Но кому от этого легче... скотчем и проволокой примотать назад не получится.
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.12.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из замеченных потерь этого года... бесследно исчезнувшие полтора десятка лиственниц при сооружении съезда с Абая на Чкалова. Их даже не стали пересаживать, как это делали в 2017 году, когда на проспекте удлиняли остановочные карманы... а просто в сумерках зарубили... как это знакомо...


А в так называемом сити-центре, куда-то пропали 3 взрослые сосны... видимо под бизнес место себе готовит?


Хотелось бы получить ответ от ЖКХ не о сотнях и тысячах мифических саженцах, а конкретно об этих местах, что на фото выше в посте №29. Почему не восстанавливают деревья в тех местах, где они были и благодаря "умному" уходу они погибли?
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.12.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжаем вспоминать...
Читаю Ю.Бондаренко: Любой, кто живет в городе хотя бы десяток лет, может вспомнить то, что исчезло...

Действительно, любой капитальный или косметический ремонт улицы предполагает значительное исчезновение деревьев и кустарников с обочин... так было с Тарана, Павших борцов, Леонида Беды, Чехова, Павлова...
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.12.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Факты, факты... против них Ахметов с Тарасовым не попрёшь...
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§ alex_60
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
куда-то пропали 3 взрослые сосны... видимо под бизнес место себе готовит? Хотелось бы получить ответ от ЖКХ


вот про эти три точно попинать надо,чтобы ответ дали.
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.12.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Городские пейзажи опустынивания и превращения в асфальтно-брусчаточную степь:
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* yudjin
Костанай кронированный. Ветка о ветках.
yudjin


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Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попалась мне на глаза одна притча, до боли напоминающая всю вакханалию с кронированием в городе.

Про хвост и собаку.... Если читать слова в скобках, то реалистичней картины нет.

Жил да был однажды человек (акимат), который решил отрубить своей собаке(городе) хвост (деревья). Нет, он был незлой. Даже добрый. И решил не отрубать ей весь хвост (деревья) сразу – собаке (городу) ведь будет жаль сразу и целиком его потерять. И человек (акимат) начал отрубать ей хвост (деревья) по кусочкам. Отрубит один кусочек, когда собака (город) оправится от потери – ещё кусочек…

Но где-то на середине хвоста (дерева) человека (акимат) начала мучить совесть (общественность). Он решил – а может, не надо так? Может, сумеет он примириться с хвостом (деревьями), и будет собака (город) жить такая, какая она есть? И он начал пришивать (втыкать) ей хвост (ветки) обратно. Опять, по кусочку. Пришивал, пришивал.

А потом вдруг понял, что всё-таки не может. И снова стал отрубать. Понимаете, дело было в том, что когда он только познакомился (понаехал) с собакой (городом) – он хвоста (деревьев) не заметил. Он видел только её морду (дороги), её глаза (бюджет). То, как она рада его видеть. И только потом, когда взял её в свою квартиру, когда назвал своей, стал кормить… Вдруг он заметил хвост (деревья). И с тех пор никак не мог выбросить его из головы.

«Да что же это такое», думал человек (акимат), когда на прогулке видел других хозяев (страны) с другими собаками (городами). «Ни у кого больше хвостов нет, а у моей, понимаешь ли, есть!». На самом-то деле, хвост (деревья) есть у каждой собаки, просто у чужой его сложнее заметить, чем у своей. Но человек об этом не задумывался. Он продолжал то отрубать у собаки (города) кусочки хвоста (деревья), то пришивать (садить) обратно, то отрубать, то пришивать (садить)… Пока однажды совесть не замучила его так, что вообще. И тогда он сказал: «Ладно! Будь такой, какая ты есть!».

А от хвоста (деревьев)уже практически ничего не осталось. Сказал человек: «Я приму тебя, со всем твоим хвостом (деревьями), каким бы он ни был, я обещаю». Только это был уже совсем другой хвост(деревья), не такой как вначале. И собака (город), кажется, была уже совсем не та. Во всяком случае, не вызывала она у него тех, изначальных эмоций. Он гнал от себя эту мысль. Прикрывался чувством долга – обещал ведь считать собаку (город) своей, кормить её, держать её у себя… Но мысль оставалась.

Несколько дней (лет) спустя собака (деревья) подошла к человеку и принесла(распустили) ему мячик (ветки). Кто её знает – может, она на него совсем не злилась. Простила ему всё то, что он с ней делал. А может, наоборот, её отношение к нему тоже остыло, и она хотела с помощью игры восстановить былое… Это неважно. Важно то, что все силы человека (акимата) были потрачены на борьбу с хвостом (деревьями). Он забыл, как надо просто играть(любить) с собакой (город). И никогда так и не смог этого вспомнить.
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