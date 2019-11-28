Попалась мне на глаза одна притча, до боли напоминающая всю вакханалию с кронированием в городе.



Про хвост и собаку.... Если читать слова в скобках, то реалистичней картины нет.



Жил да был однажды человек (акимат), который решил отрубить своей собаке(городе) хвост (деревья). Нет, он был незлой. Даже добрый. И решил не отрубать ей весь хвост (деревья) сразу – собаке (городу) ведь будет жаль сразу и целиком его потерять. И человек (акимат) начал отрубать ей хвост (деревья) по кусочкам. Отрубит один кусочек, когда собака (город) оправится от потери – ещё кусочек…



Но где-то на середине хвоста (дерева) человека (акимат) начала мучить совесть (общественность). Он решил – а может, не надо так? Может, сумеет он примириться с хвостом (деревьями), и будет собака (город) жить такая, какая она есть? И он начал пришивать (втыкать) ей хвост (ветки) обратно. Опять, по кусочку. Пришивал, пришивал.



А потом вдруг понял, что всё-таки не может. И снова стал отрубать. Понимаете, дело было в том, что когда он только познакомился (понаехал) с собакой (городом) – он хвоста (деревьев) не заметил. Он видел только её морду (дороги), её глаза (бюджет). То, как она рада его видеть. И только потом, когда взял её в свою квартиру, когда назвал своей, стал кормить… Вдруг он заметил хвост (деревья). И с тех пор никак не мог выбросить его из головы.



«Да что же это такое», думал человек (акимат), когда на прогулке видел других хозяев (страны) с другими собаками (городами). «Ни у кого больше хвостов нет, а у моей, понимаешь ли, есть!». На самом-то деле, хвост (деревья) есть у каждой собаки, просто у чужой его сложнее заметить, чем у своей. Но человек об этом не задумывался. Он продолжал то отрубать у собаки (города) кусочки хвоста (деревья), то пришивать (садить) обратно, то отрубать, то пришивать (садить)… Пока однажды совесть не замучила его так, что вообще. И тогда он сказал: «Ладно! Будь такой, какая ты есть!».



А от хвоста (деревьев)уже практически ничего не осталось. Сказал человек: «Я приму тебя, со всем твоим хвостом (деревьями), каким бы он ни был, я обещаю». Только это был уже совсем другой хвост(деревья), не такой как вначале. И собака (город), кажется, была уже совсем не та. Во всяком случае, не вызывала она у него тех, изначальных эмоций. Он гнал от себя эту мысль. Прикрывался чувством долга – обещал ведь считать собаку (город) своей, кормить её, держать её у себя… Но мысль оставалась.



Несколько дней (лет) спустя собака (деревья) подошла к человеку и принесла(распустили) ему мячик (ветки). Кто её знает – может, она на него совсем не злилась. Простила ему всё то, что он с ней делал. А может, наоборот, её отношение к нему тоже остыло, и она хотела с помощью игры восстановить былое… Это неважно. Важно то, что все силы человека (акимата) были потрачены на борьбу с хвостом (деревьями). Он забыл, как надо просто играть(любить) с собакой (город). И никогда так и не смог этого вспомнить.