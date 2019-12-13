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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


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Сообщений: 666
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.12.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
По сути, наш "Солнечный" на Карбышева - это их "магазин у дома".

Раньше Вы с не меньшим жаром убеждали всех, что Солнечный - это супермаркет, а теперь вдруг съехали с этих позиций. Население не увеличилось, новые высотки не взметнулись, но вдруг неожиданно супермаркет превратился в магазин у дома. Теперь просто даже не верится, что такой магазин у дома будет оптимален и уж конечно же никак не сможет держать свой "широчайший" ассортимент ради жалкой горстки придомовых посетителей. А если сможет, то непонятно, куда такие "магазины у дома" будут девать всю свою просрочку, когда реально маленькие магазины позакрываются.
Цитата:
Yorik:
Марксу достаточно занюханного полуподвального магазинчика (или в бывшей квартире), главное чтобы был знакомый продавец (за жизнь поговорить), молоко и хлеб. А Бутчу - нужны эксклюзивные продукты, которые он наверняка не найдет ни в магазине у дома, ни в СМ.

На повседневные покупки вполне достаточно магазина у дома, а в выходной день, если финансы не поют романсы, можно и поразвлечься, съездив за эксклюзивом на окраину города. Но чтобы этот эксклюзив действительно был, у супермаркета не должно быть конкурентов, иначе он не сможет вытянуть этот эксклюзив. Сейчас супермаркеты выживают только за счет беззаботного сброса просрочки незнамо куда, но этот кайф не вечен, придется каким-то образом переходить к цивилизованным способам торговли. А это будет означать непременный рост цен на продукты.

Мода на эти СМ и ГМ пришла к нам из одноэтажной Америки, где совершенно естественно не было никаких условий создавать магазины у дома, поэтому крупные магазины строились на окраинах и все окрестные жители на своих народных автомобилях перли на закуп только туда, потому что больше деваться было некуда.

К сожалению из-за любителей иностранщины, мода на все западное обязательно должна была захлестнуть и нас, хотя у нас не было такой одноэтажности и уже были оптимальные специализированные магазины и универсамы-гастрономы. Но тут случился сброс поношенного автомобильного шрота из Европы и Америки, который породил новый класс ездунов, которым постоянно нужно было кула-то ехать, чтобы показать себя и посмотреть мир.

А так как все культурные заведения типа кинотеатров и дворцов культуры были превращены в объекты торговли, то стопы жителей были обращены именно туда. И когда появилось первое место сходки, костанайцы единым порывом ринулись на променад, причем никакие товары никого не интересовали, огромные помещения использовались для воскресного выгула и как место встречи со знакомыми, а парковка демонстрировала марки приобретенных авто.

Когда стали появлятся другие места для прогулок, сработал пресловутый принцип Парето, костанайцы растерялись, а это повлекло за собой разобщение и потерю смысла поездок. Поэтому бизнесменам пришлось начать укрупнение объектов из СМ в ГМ, чтобы вернуть им былую привлекательность и любовь жителей, а старые супермаркеты бросили на произвол судьбы, чтобы они становились номерами 2,3,4 и постепенно превращались в магазины у дома.
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


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Сообщений: 666
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.12.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Но на обсуждаемый вопрос смотрит реально, без совковых скрепов

Совковые скрепы основывались на научных разработках, а не на прихотях отдельных денежных мешков, ограбивших народ при переходе к капитализму.
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6865
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.12.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
а в выходной день, если финансы не поют романсы, можно и поразвлечься, съездив за эксклюзивом на окраину города.

Цитата:
Маркс:
Но тут случился сброс поношенного автомобильного шрота из Европы и Америки, который породил новый класс ездунов, которым постоянно нужно было кула-то ехать, чтобы показать себя и посмотреть мир

Цитата:
Маркс:
И когда появилось первое место сходки, костанайцы единым порывом ринулись на променад, причем никакие товары никого не интересовали, огромные помещения использовались для воскресного выгула и как место встречи со знакомыми, а парковка демонстрировала марки приобретенных авто.

С Марксом можно не соглашаться,но читаю я его эпосы всегда с удовольствием :lol:
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 834
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 13.12.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Раньше Вы с не меньшим жаром убеждали всех, что Солнечный - это супермаркет, а теперь вдруг съехали с этих позиций.

Ну что же за каша у Вас в голове, Маркс! Третий день пытаюсь ее систематизировать, руки опустятся скоро... Вы или читайте все-таки, или действительно нет смысла продолжать. Трижды подробнейшим образом расписал что к чему, чем форматы отличаются - и опять 25...
Вы там такого, простите, бреда в своем опусе понаписали - я не буду это комментировать, даже далекий от сферы продаж человек усомнится в адекватности писавшего.
Наверное, действительно надо читать Ваши "шедевры" с улыбкой и оставить попытки приоткрыть Вам реальность? Решу позже, а пока совет - удвойте/утройте усилия по изучению предмета в Гугле, там еще есть много интересного ;-)

Вспоминается фраза, возможно воспроизведу неточно, но смысл точно тот: "самое страшное не в том, что человек говорит глупости, а в том, с какой уверенностью он это делает".

Хороших выходных, Маркс!
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 666
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 13.12.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Решу позже, а пока совет - удвойте/утройте усилия по изучению предмета в Гугле

Ну уж нет, изучать что-нибудь в Гугле, увольте, если уж даже ученые постоянно подрывают свои фундаменты, то читать всяких дилетантов, выдающих себя за истину в последней инстанции не имеет совершенно никакого смысла. Если же просто изучать факты, то они опять же дадут противоречивую картину, потому что любые сведения представлены разными сторонами любых конфликтов и истина как всегда будет где-то рядом.
Цитата:
Yorik:
Вспоминается фраза, возможно воспроизведу неточно, но смысл точно тот: "самое страшное не в том, что человек говорит глупости, а в том, с какой уверенностью он это делает".

Ну, с точки зрения инквизиции Джордано Бруно тоже говорил глупости с уверенным видом и даже пострадал за свои идеи, однако сегодня благодарное человечество поставило ему памятник. Поэтому лучше не брать на себя роль судьи в оценке правдивости чьих-то высказываний, пусть лучше время все расставит по своим местам. Превратило же время СМ Солнечный в магазин у дома всего за несколько лет, а некоторые СМ просто канули в никуда. А магазин Добринцофф'а как процветал, так и процветает, и ничего с этими фактами поделать нельзя.
Цитата:
Yorik:
Хороших выходных, Маркс!

Вас лично и всех форумчан с наступающими праздниками! Всем здоровья, удачи, жизненных и коммунальных благ!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Суд в российском городе Нижний Новгород арестовал местного жителя, включавшего в своей квартире запись звуков ржания лошади и мешавшего этим соседям, сообщает пресс-служба управления МВД по городу в пятницу, 13 декабря. По информации полиции, с апреля 2018 года нижегородец систематически включал аудиозапись ржания лошади в своей квартире, тем самым "причиняя психические страдания другим жителям дома". "Следователями ОВД доказана причастность мужчины к истязанию жителей (...). Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении.///

У нас тут тоже есть такой, на форуме.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4592
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После этих огромных портянок на пол-листа во флуде даже появляться не хочется, и тишина, и эти, как их там, с косами. :lol:
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