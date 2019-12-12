Серый волк Re: Про телевизоры - до сих пор не включаются #3





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 00:32 Я за всю историю области реально получил удовольствие, когда меня люди останавливали и говорили, что ваши из Кустаная на обложке журнала "Радио".

Это самый главный журнал всего русскоязычного мира электронщиков.

Я этот журнал видел на столах, как визитную карточку, всех производителей радоэлектронных компонентов, включая тех, кто в марсоход встраивал детектор ДАН.

Вот это был триумф.

И устроил его радиолюбитель с кружком школьников и душевно сделанной радиостанцией.



А то, что описано - это китайское фуфлыжное позорище с чиновниками-жуликами.

