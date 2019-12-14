/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37532
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео с репетиции сценки распространяется в мессенджерах. На кадрах две группы детей, стоящие друг против друга. У представителей одной группы в руках плакаты с лозунгами. Остальные, по всей видимости, играют представителей власти.
Читать новость

§ Серый волк
Re: "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10934
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Процесс деэволюции в отдельных странах иногда бывает очень забавным!
:-)
Ещё немного усилий и волна трэш туризма пойдет по одичамбиям.
Африка уже не та! Туда пришла цивилизация! И посмотреть можно всё меньше.

Нуно бы буклет подготовить хороший.
Местные дикари так хорошо постарались спилить все деревья в городе для видов апокалипсиса.
Обидно будет если туристы за дикарямбой в всякие аламатинские области поедут.
Профайл

§ abaika95
Re: "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2194
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//вышли на площадь Брежнева//



О как!) и такие названия значит были)
Профайл

§ Butch
Re: "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.12.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но пришли родители и попросили ее не трогать. Они говорят, что это очень хороший воспитатель

И, занавес!!!
Кто ещё имеет надежду пойти на корм червям до часа "Х"?! Можно лишь ответить нетленным - "Оставь надежду всяк сюда входящий"
Профайл

§ Гога
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.12.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не только площадь , но и целый город был с таким именем.
Профайл

§ alex_60
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6441
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брежнев КазССР руководил, перед Тем как стал руководить страной. При нем началось строительство Байконура, Освоение Целины. Его заслуги огромны просто.
Но Нан решил переделать историю
Площадь переименовал. Мелко так.

[Исправлено: alex_60, 14.12.2019 - 17:09]
Профайл

§ ACROS
Re: "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 14.12.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НЕЗАУРЯДНЫЕ люди совершают НЕЗАУРЯДНЫЕ поступки. Аким одного из сельских округов в Северном Казахстане в пьяном виде в вечернее время после рабочего дня, протаранил на легковой автомашине чужой забор и снёс его. С приходом на должность акима сельского округа, он провел сельчанам питьевую воду и отремонтировал все сельские дороги, которые никогда не видали ремонта. Его вышестоящее начальство в связи с выходом ролика в Интернет, страхуясь от гнева ещё вышестоящего начальства, задним числом уволило его. Но, народ данного сельского округа ( люди разных национальностей), со словами "мы до этого акима толком и не жили", ГОРОЙ встали за своего акима и отстояли его.Воспитатель детского сада "Бал Бутак" (надо думать абсалютно трезвая) в порыве патриотического воспитания подрастающего поколения, документально и ПРАВДОПОДОБНО реконструировала события 16-17 декабря 1986 года, прошедшие в г. Алма Ате. Заведующая д/садом Саулегуль Оразалина, находясь в законном отпуске, очевидно страхуясь от потенциального гнева вышестоящего начальства,тоже подготовила документы для увольнения этого, по своему самобытного и талантливого педагога, ( предполагаю с открытой датой, так на всякий случай) пользующейся авторитетом и уважением среди родителей вверенных ей детей. Но, тут пришли родители деток и со словами " это очень хороший воспитатель и вам негоже разбрасываться такими кадрами", ГОРОЙ встали за своего воспитателя и отстояли её.
По архивным рассказам очевидцев тех трагических событий, митингующие, а это в основном учащаяся молодежь,студенты высших учебных заведении,аспиранты институтов, люди достаточно образованные и не подверженные националистическим течениям да и такого в то время НЕ БЫЛО; были против, не конкретно Колбина Г.В., а против назначения на самый высокий пост в республике "ЧУЖАКА", человека неизвестного казахстанцам. На этом самом митинге на пост Первого секретаря Компартий Казахстана выдвигались фамилии известных в республике людей: Демиденко В.П. - первого секретаря Кустанайского обкома партии, Браун А.Г.- первый секретарь Целиноградского обкома партии. Заняв высокий пост Колбин Г.В. глядя на телекамеру и на всю республику, клятвенно пообещал за полгода в совершенстве выучить казахский язык, но к сожалению он своего обещания НЕ СДЕРЖАЛ.
Профайл

§ таноми52
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1399
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 14.12.19 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Воспитатель детского сада "Бал Бутак" (надо думать абсалютно трезвая) в порыве патриотического воспитания подрастающего поколения



Да-да! "Самобытная и талантливая"! Ведь никто до неё не додумался "документально и ПРАВДОПОДОБНО реконструировать события 16-17 декабря 1986 года" в ДЕТСКОМ САДУ (надеюсь, не в младшей группе)... Дать ей статус "человека года"!

[Исправлено: таноми52, 14.12.2019 - 16:15]
Профайл

§ Butch
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 14.12.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воспитатель (суть термина надеюсь пояснять нет необходимости) дал в руки одной группе детей предметы имеющие очень близкие сходства с автоматическим стрелковым оружием и сказал направить их в сторону другой группы таких же детей, и что особо важно, знакомых с первой группой. А также предложил применить "силовые" (насколько это можно так назвать в отношении детей в дет.саду) методы в отношении второй группы. Могу очень сильно ошибаться, однако имею сомнения что её воспитанники понимают весь смысл человеческих взаимоотношений возникающих в условиях протестной демонстрации и её разгона, и в то же время очень хорошо понимают суть фразы вроде "Это воспитатель, его нужно слушаться, он тебя учит". Не являясь экспертом не исключаю что именно это и есть патриотизм. Тем не менее полагаю что и не-евреи в Германии в общем-то вполне себе нормально уживались рядом с евреями, и полагали их ничем иным кроме как соседями и такими-же-гражданами-германии до прихода к власти известной "незаурядной" личности. А ведь там это были уже вполне себе взрослые, возможно даже адекватные, люди.
Таким образом подытожу - ты можешь быть самым расчудесным человеком в мире, но будь добр - бухай дома за семью засовами. Чтобы даже ни одна деревенская собака не видела тебя пьяным ;-)
Профайл

§ abaika95
"Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2194
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Брежнев КазССР руководил,
Его заслуги огромны просто//




Да помним,заслуг много) а ещё при нем началась эпоха которую историографы,социологи и журналисты метко прозвали эпохой "застоя" к чему ?)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 85
Пользователей: 2
Всего: 87

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх