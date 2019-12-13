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≡ На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37532
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила на сессии облмаслихата и. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА, бюджет региона в 2020 году, в сравнении с текущим годом, будет увеличен на 11,2% и составит 313,9 млрд тенге.
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§ Козлов я
Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
Козлов я


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Сообщений: 618
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.12.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это их обязали с медальками ходить или только выдали под роспись?
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§ ACROS
Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
ACROS


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Сообщений: 45
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 13.12.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то не видно сколько денег выделено на обустройство туалетов в школьных учреждениях, особенно сельских? Шума то было много: показательно и имиджево выгнали акима Тараза, весь управленческий аппарат районо, даже вахтера наказали.
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§ Серый волк
Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
Серый волк


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Сообщений: 10934
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школы так и останутся с неосвещенными путями подхода. Частично в дичайшей грязюке.
Очурбанят на 25% больше зелени в чужом городе.
Переономастят останки замусоренных улиц.
И на сдачу навешают побрякушек до задницы :lol:
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§ Серый волк
Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10934
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всемирное позорище!
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§ Серый волк
Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
Серый волк


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Сообщений: 10934
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фото ниже ветеран войны.
По его медалям виден весь путь. Орден Славы третьей степени. Орден Отечественной войны второй. Медаль «За отвагу». «За победу над Германией». Медаль Жукова.
И – «За взятие Кенигсберга». Очень тяжелая награда. Там была самая страшная бойня второй половины войны.
И никаких побрякушек. Даже нет Отечественной войны Первой степени, которую в 1985 году выдавали всем ветеранам войны.


Вот ещё одно фото.


Снова орден Славы, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». И юбилеечки. И никакого лишнего звона.

Теперь смотрите на следующее фото


За какие заслуги? За разбитые дороги как после бомбардировок? За разграбленные посёлки? За руины ферм? За украденные в городе деревья? За руины промышленного производства?
Очень похоже, что в области орудует шайка за деньги присваивающая любые награды чиновным функционерам разрушающим эту самую область.
А поскольку в бюджете этих денег не взять на награды, то туда как раз и идут украденные с дорог, с очистки улиц, с несуществующего у школ освещения и с украденных деревьев в городе.
Позорище!
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§ abaika95
Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
abaika95


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Сообщений: 2194
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российский платный комментатор наверно забыл что в его стране ситуация с награждением "воевавших" госслужащих аналогичная даже ещё комедийней)







Где эти дядьки и тетьки воевали?) Одному Шойгу известно...


А и да
Позорище
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