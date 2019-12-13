Серый волк Re: На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году? #5





(Пользователи) Сообщений: 10934

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 15:18 На фото ниже ветеран войны.

По его медалям виден весь путь. Орден Славы третьей степени. Орден Отечественной войны второй. Медаль «За отвагу». «За победу над Германией». Медаль Жукова.

И – «За взятие Кенигсберга». Очень тяжелая награда. Там была самая страшная бойня второй половины войны.

И никаких побрякушек. Даже нет Отечественной войны Первой степени, которую в 1985 году выдавали всем ветеранам войны.





Вот ещё одно фото.





Снова орден Славы, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги». И юбилеечки. И никакого лишнего звона.



Теперь смотрите на следующее фото





За какие заслуги? За разбитые дороги как после бомбардировок? За разграбленные посёлки? За руины ферм? За украденные в городе деревья? За руины промышленного производства?

Очень похоже, что в области орудует шайка за деньги присваивающая любые награды чиновным функционерам разрушающим эту самую область.

А поскольку в бюджете этих денег не взять на награды, то туда как раз и идут украденные с дорог, с очистки улиц, с несуществующего у школ освещения и с украденных деревьев в городе.

Позорище!