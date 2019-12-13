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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "КамАЗ", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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§ kbkz1980
Итоги года - мнение читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4563
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.12.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Шура,мне без разницы кто подневольный.
Я вижу пи..ец на улицах.
За Фараоном сегодня проезжаю-дрова лежат.
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§ Серый волк
Итоги года - мнение читателей
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10928
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn: "Поступок года", "Абсурд года", "Шутка года", "Скандал года", "Провал года" (список, кстати, вы можете дополнить)?
Где вашы воспитанные Греты Тунберг, когда город очурбанивают самые дикие в мире дикари?

Почему это убожество гастарбайтерское, не умеющее считать, ещё тут?
Цитата:
maxsaf: Куртки по 9000, правда только одна шт. Ее сам директор носит - "шутка года"

:-) :-)
Поддерживаю!

А по форуму? Будут отмечены достижения?
Форумные наполнители кошачьих лотков, пишущие на зарплате это конечно достижение. Откровенные представители с номерками в конце ников и
Старуха - кекебезюха это далеко не молодежная активность! Вам абсолютная двойка за неумение работать с молодыми. Но шлак забавный.

Я не видел для нашего поколения ни одного материала, а только жалкие попытки. :lol:
Вы проиграли это сражение с актюбинскими гастарбайтерами и их дешманскимм форумными прокладками. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 14.12.2019 - 09:48]
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§ Мишаня
Итоги года - мнение читателей
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.12.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Президент России Владимир Путин затруднился

Не жалеет себя. О народе все думает. Уже затрудняется. Но на пенсии не представляет себя. До смерти будет затрудняться. Пришло на память лицо Леонида Ильича и Константина Устиновича
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§ maxsaf
Итоги года - мнение читателей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За то, что нос суют везде.

Номинация "Сковородка года" для тех, у кого подгорает. :lol:
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так понял, большинство за итоги года
В стиле "ужасы нашего городка".
я -нет.

[Исправлено: alex_60, 14.12.2019 - 11:31]
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§ Козлов я
Итоги года - мнение читателей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.12.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В стиле "ужасы нашего городка".
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§ Козлов я
Итоги года - мнение читателей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.12.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один ужас года

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kolbin-doloy-razgon-mitinga-instsenirovali-detsadu-386488/?fbclid=IwAR3cHmuXUkVcPjGfIoSHd-fV-zV71WgfKmWHUhvOSQLRU2H8PLOOydfarso

[Исправлено: Козлов я, 14.12.2019 - 11:54]
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§ maxsaf
Итоги года - мнение читателей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Это непереводимая игра слов или поток сознания? Я ничего не понял.
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Еще один ужас года

Конец фильма.
А пьяную толпу " революлюционеров" с арматурой кто изображал.
в комментариях там пишут
///надо было ей сценку про Жанаузен поставить красочней бы получилось//

[Исправлено: alex_60, 14.12.2019 - 12:44]
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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6440
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Претендент на идиот года.
Голосую двумя руками.
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§ Серый волк
Итоги года - мнение читателей
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10928
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Претендент на идиот года. Голосую двумя руками.

Не хватает рубрики на тему цифровизации.
Перед нами сейчас единственный удачный продухт акимата.
Цифровые прокладки для форумов.
ОЗУ у них хватает пока только на две вонючие строчки,
но продухт чисто отечественный.
:lol:
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§ abaika95
Итоги года - мнение читателей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все больше прихожу к мысли что у одного "уважаемого" форумчанина таже проблема что и его кумирши знаменитой Греты(


Синдро́м Аспергера — общее (первазивное; англ. pervasive «обширный, глубокий, распространённый») нарушение психического развития, характеризующееся серьёзными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.



Это очень грустно...
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§ abaika95
Итоги года - мнение читателей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2190
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.12.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Претендент на идиот года.Голосую двумя руками.//




Зря вы так...
Нехорошо
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§ Серый волк
Итоги года - мнение читателей
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10928
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Это непереводимая игра слов или поток сознания? Я ничего не понял.

Ну мы как на разных планетах живём, в разных цивилизациях с разными установками, если тщательно не расписывать - лозунги стиля прошедшей недели в мире будут непонятны.
:lol: Я за новую молодую протестную волну буквально на глазах выросшую за эти дни.
Старое опухшее жульё на свалку истории! :-)
:lol: Грету Тунберг и её волну в каждый город! :-)
https://meduza.io/feature/2019/12/12/kto-takaya-greta-tunberg-i-pochemu-ona-stala-chelovekom-goda-zhurnal-time
Все итоги на помойку! Итог должен быть только один - жульё уничтожает зелёные легкие конкретно под каждым окном в городе!

Жульё на свалку вместе с дешевыми холуями!
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